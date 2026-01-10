Ватиканът е убеждавал САЩ да дадат възможност на Мадуро да избяга в Русия, твърди "Вашингтон пост". Според източници на изданието преговорите по този въпрос са били водени от влиятелния италиански кардинал, държавния секретар на Светия престол Пиетро Паролин.

В публикацията се казва, че в навечерието на Рождество Христово той е извикал посланика на САЩ във Ватикана и го е призовал да изложи плановете на САЩ относно Венецуела. Паролин е заявил, че Съединените щати трябва да предложат на президента на Венецуела Николас Мадуро изход, като Русия е готова да му предостави убежище. Той е помолил да се прояви търпение, да се определи краен срок за напускането на страната от страна на Мадуро и да се дадат гаранции за семейството му.

Човек, запознат с руското предложение, е казал, че Путин е гарантирал на Мадуро сигурност и е бил готов да предостави убежище и на неговото обкръжение. Но Мадуро „се инатил“, смятайки, че САЩ няма да предприемат никакви действия.

По време на преговорите между Паролин и американския посланик станало дума и за Украйна. По данни на "Вашингтон пост" Паролин е споделил с дипломата това, което в документите е описано като „слух“: че Венецуела е станала „разменна монета“ в преговорите за руско-украинската война и че Москва уж би се отказала от Венецуела, ако бъде постигнато приемливо за нея решение за Украйна.

Статията е посветена на това как множество посредници (не само Ватиканът, но и Русия, Катар и Турция) са се опитвали да намерят убежище за Мадуро и да предотвратят силова операция на САЩ. В материала се казва, че Мадуро е пропуснал много възможности и изглежда не е осъзнавал опасността на своето положение.