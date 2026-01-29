САЩ преговарят с канадски сепаратисти

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е провела тайни срещи със сепаратисти от богатата на петрол канадска провинция Албърта, твърди Financial Times.

Лидери на „Проект за просперитет на Албърта“ (APP) – група сепаратисти, които искат западната провинция да стане независима – са се срещали с представители на Държавния департамент на САЩ във Вашингтон три пъти от април миналата година насам, твърдят източници, запознати с разговорите.

Те се стремят към нова среща следващия месец с представители на Държавния департамент и Министерството на финансите, за да поискат кредитна линия в размер на 500 млрд. долара. Целта е да се финансира провинцията, ако референдум за независимост – който все още не е насрочен – бъде приет.

„САЩ са изключително ентусиазирани за една свободна и независима Албърта“, заяви пред FT Джеф Рат, правен съветник на APP, който е присъствал на срещите. Той твърди, че поддържа „много по-силни отношения“ с администрацията на Тръмп, отколкото с канадският премиер Марк Карни.

Говорител на Държавния департамент заяви: „Департаментът редовно се среща с представители на гражданското общество. Както е обичайно за такива рутинни срещи, не са поемани никакви ангажименти.“ Представител на Белия дом добави, че не е изразявана подкрепа, нито са предавани други обещания.

Източник, запознат с позициите на министъра на финансите Скот Бесънт, заяви, че нито той, нито други служители на ведомството са били запознати с предложението за кредитна линия и нямат намерение да се ангажират по въпроса. Според източници, запознати с позицията на САЩ, е малко вероятно страната да предостави материална подкрепа на периферното сепаратистко движение. Разговорите обаче подчертават напрежението между Вашингтон и федералното правителство на Карни в Отава.

Бесънт предизвика вълна от вълнение сред сепаратистите в Албърта миналата седмица, когато описа провинцията – най-големият източник на чуждестранен петрол на американския пазар – като „естествен партньор на САЩ“. „Жителите на Албърта са много независими хора“, каза той пред десния подкастър Джак Пособиек. „Носят се слухове, че може да проведат референдум за това дали искат да останат в Канада или не.“

Албърта е малко по голяма от Франция, има население от 5 млн. души и граничи с американския щат Монтана. Проучване на Ipsos от миналата седмица установи, че приблизително трима на всеки десет жители на Албърта и Квебек биха гласували за отделяне. APP се опитва да събере 177 000 подписа, за да внесе петиция за независимост в законодателния орган до май.