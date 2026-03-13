Иран изстреля трета ракета по Турция - към базата "Инджирлик"

Трета балистична ракета е била изстреляна от територията на Иран към Турция, този път към базата на НАТО "Инджирлик", съобщиха няколко турски медии, сред които авторитетният в."Джумхюриет", който добавя, че ракетата е била унищожена от протвовъздушната отбрана (ПВО).

Едва по обед турското министерство на отбраната потвърди официално атаката.

„Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, беше неутрализиран от средства на системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се казва в изявлението.

Базата "Инджирлик", в която се съхраняват 50 американски ядрени ракети, се намира именно в Източното Средиземноморие, в Южната част на Турция, в покрайнините на град Адана.

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) 13 март 2026 г.

Точно в 3:24 ч. тази нощ и в "Инджирлик", и в Адана прозвучаха сирени за тревога. Почти веднага в социалните медии потекоха видеокадри, заснети с мобилни телефони, които показват светещ обект, прелитащ в небето. В града дълго са звучали сирени на пожарни автомобили и на автомобили на силите за сигурност.

Това е трети случай, в който ракета, изстреляна от Иран лети над въздушното пространство на Турция. На 4 март българският служебен министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи за първия такъв инцидент и добави, че това коренно променя оценката, че няма непосредствена заплаха за България от войната в Иран.

На 9 март бе изстреляна втора ракета към Турция, която бе унищожена от ПВО на НАТО в пуст район на провинция Газиантеп и това предизвика остро предупреждение от Турция към Техеран да не предприема „провокативни действия“. Тогава президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е изстрелвал ракетите.

Сега вече става въпрос за ключовата натовска база "Инджирлик", където има американски войски, обявени за легитимна цел от иранския режим. Освен там американски военни са разположени и в Кюречик – друга турска база на НАТО в централната част на страната, където във вторник беше разположена ПВО система „Пейтриът“.