Румънският парламент разреши на САЩ да разположат изтребители

И последната пречка пред разполагането на американски военни самолети в Румъния за евенутални удари по Иран отпадна, след като парламентът гласува за това предложение. При този вот опозицията беше против, като заяви, че това действие може да въвлече страната във война.

Още преди два дни за намерение за разрешение обяви президентът на Румъния Никушор Дан, а след това и Висшият съвет по отбраната взе решение в полза на разполагането на самолетите.

Така вече няма никакви пречки самолети и американски военни да се разположат в черноморската авиобаза „Михаил Когълничану“, за да подкрепят операцията в Иран. Според "Блумбърг" САЩ ще дислоцират в базата край Констанца до 500 военни.

В края на октомври 2025 г. САЩ уведомиха Румъния за намаляване на числеността на своите войски в базата "Михаил Когълничану". Тогава бе съобщено, че в страната ще останат около 2300 американски военнослужещи. 700 ще бъдат изтеглени.

„Нашата база се намира сравнително близо до този район и може да бъде използвана, ако конфликтът с Иран продължи или се проточи в обозримо бъдеще. Това е пряко свързано с нашето положение на картата и текущия конфликт“, заявил преди два дни бившият министър на външните работи Адриан Чиорояну пред телевизията.

Миналата година стана ясно, че база „Михаил Когълничану“ се превръща в най-голямата военновъздушна база на НАТО в Европа, която има за цел да защитава югоизточния фланг на алианса от Русия. Разширяването на базата, която носи името на известен румънски либерален политик от ХІХ век, ще струва $2,5 млрд. Тя ще бъде на площ 2800 хектара и в нея ще може да бъдат дислоцирани 10 000 военнослужещи.