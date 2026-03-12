Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият лидер на Иран заплаши с активиране на нови фронтове

Ормузкият пролив остава затворен, заяви Моджтаба Хаменей

12 Март 2026Обновена
Моджтаба Хаменей
Моджтаба Хаменей

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви в първото си обръщение към нацията, че Ормузкият пролив ще остане затворен. Обръщението беше прочетено по държавната телевизия. 

„Безусловно е необходимо да продължим да използваме лостовете за блокиране на Ормузкия пролив. Проведени са проучвания относно откриването на други фронтове, където противникът има малък опит и ще бъде много уязвим; тяхното активиране ще се случи, ако военната ситуация се запази", заяви Моджтаба Хаменей. "Ние няма да се откажем от отмъщението за кръвта на мъчениците. Отмъщението, което планираме, не се отнася само до мъченическата смърт на великия лидер на революцията; всеки член на нацията, убит от врага, е отделен повод за възмездие. Имам предвид, наред с другото, удара по началното девическо училище в град Минаб, при който загинаха над 170 ученички и учители“, заяви върховният лидер.

"Всички американски бази в региона трябва да бъдат незабавно затворени и тези бази ще бъдат атакувани. Ние вярваме в приятелството със съседите си и се целим само в базите на САЩ. Във всеки случай ще получим компенсация от врага. Ще унищожим равностойно количество имущество, ако не получим компенсация", се казва в изявлението.

Малко по-рано днес Иран потвърди, че Моджтаба Хаменей е "ранен, но се чувства добре". МВнР на Иран използва термина „леки наранявания“. Официалното съобщение и коментарите на иранските представители от последните часове подчертават, че лидерът се намира в „силно защитено и секретно местоположение“ с ограничени комуникации. Източници от сигурността твърдят, че той е в бункер, за да се предотврати нов опит за атака от страна на Израел или САЩ.

Според данни на ирански държавни служители, цитирани от New York Times и Reuters, Моджтаба Хаменей е получил сериозни травми в областта на краката, ръцете и рамото. Посланикът на Иран в Кипър, Алиреза Салариан, потвърди пред The Guardian, че лидерът е в болница и в момента „не е в състояние да държи речи“.

На новия лидер на Иран са ампутирани един или два крака, той е в кома след въздушен удар, съобщи пък The Sun. Според източници на изданието Моджтаба Хаменей е получил тежки наранявания, както и сериозни вътрешни травми – вероятно разкъсване на черния дроб или стомаха.

Държавната телевизия на Иран започна да нарича Хаменей  "джанбаз" (ранен ветеран) от текущата „война на Рамадан“ (името, което Техеран даде на конфликта със САЩ и Израел). В официално изявление се казва:„Негово превъзходителство аятолах Сейед Моджтаба Хаменей днес е наследник на кръвта на своя баща-мъченик, майка-мъченица, сестра-мъченица и съпруга-мъченица.“ Въпреки раните, Юсеф Пезешкиан (син на президента Масуд Пезешкиан и правителствен съветник) написа в Telegram, че Моджтаба е „здрав и читав“ и е поел пълното управление на държавните и военните дела.

Моджтаба е бил ранен по време на същия опустошителен въздушен удар на 28 февруари 2026 г., при който загина баща му (Али Хаменей), както и майка му, съпругата му и сестра му.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, Моджтаба Хаменей

Още новини по темата

Катери камикадзе подпалиха танкери край Ирак
12 Март 2026

Банкови гиганти напускат офисите си в Дубай заради ирански заплахи
12 Март 2026

Запрянов: Гърция включи "Пейтриът" и покри България
11 Март 2026

Иран отказа да играе на световното по футбол заради САЩ
11 Март 2026

САЩ разполагат в Румъния изтребители и военни заради Иран
11 Март 2026

Армията на САЩ унищожи 16 кораба за полагане на мини в Ормузкия проток
11 Март 2026

Иранки са задържани при влизане в България с фалшиви френски паспорти
10 Март 2026

5 държави са помогнали за евакуацията на българите от военните региони
10 Март 2026

Иран разпраща криптирани съобщения към "спящи клетки"
10 Март 2026

5 жени от националния отбор на Иран получиха убежище в Австралия
10 Март 2026

Иран се закани да изстрелва само големи ракети
10 Март 2026

Тръмп обеща войната да спре до дни
10 Март 2026

Тръмп и Путин са обсъдили Иран и Украйна
09 Март 2026

Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция
09 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?