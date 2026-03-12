Новият лидер на Иран заплаши с активиране на нови фронтове

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви в първото си обръщение към нацията, че Ормузкият пролив ще остане затворен. Обръщението беше прочетено по държавната телевизия.

„Безусловно е необходимо да продължим да използваме лостовете за блокиране на Ормузкия пролив. Проведени са проучвания относно откриването на други фронтове, където противникът има малък опит и ще бъде много уязвим; тяхното активиране ще се случи, ако военната ситуация се запази", заяви Моджтаба Хаменей. "Ние няма да се откажем от отмъщението за кръвта на мъчениците. Отмъщението, което планираме, не се отнася само до мъченическата смърт на великия лидер на революцията; всеки член на нацията, убит от врага, е отделен повод за възмездие. Имам предвид, наред с другото, удара по началното девическо училище в град Минаб, при който загинаха над 170 ученички и учители“, заяви върховният лидер.

"Всички американски бази в региона трябва да бъдат незабавно затворени и тези бази ще бъдат атакувани. Ние вярваме в приятелството със съседите си и се целим само в базите на САЩ. Във всеки случай ще получим компенсация от врага. Ще унищожим равностойно количество имущество, ако не получим компенсация", се казва в изявлението.

Малко по-рано днес Иран потвърди, че Моджтаба Хаменей е "ранен, но се чувства добре". МВнР на Иран използва термина „леки наранявания“. Официалното съобщение и коментарите на иранските представители от последните часове подчертават, че лидерът се намира в „силно защитено и секретно местоположение“ с ограничени комуникации. Източници от сигурността твърдят, че той е в бункер, за да се предотврати нов опит за атака от страна на Израел или САЩ.

Според данни на ирански държавни служители, цитирани от New York Times и Reuters, Моджтаба Хаменей е получил сериозни травми в областта на краката, ръцете и рамото. Посланикът на Иран в Кипър, Алиреза Салариан, потвърди пред The Guardian, че лидерът е в болница и в момента „не е в състояние да държи речи“.

На новия лидер на Иран са ампутирани един или два крака, той е в кома след въздушен удар, съобщи пък The Sun. Според източници на изданието Моджтаба Хаменей е получил тежки наранявания, както и сериозни вътрешни травми – вероятно разкъсване на черния дроб или стомаха.

Държавната телевизия на Иран започна да нарича Хаменей "джанбаз" (ранен ветеран) от текущата „война на Рамадан“ (името, което Техеран даде на конфликта със САЩ и Израел). В официално изявление се казва:„Негово превъзходителство аятолах Сейед Моджтаба Хаменей днес е наследник на кръвта на своя баща-мъченик, майка-мъченица, сестра-мъченица и съпруга-мъченица.“ Въпреки раните, Юсеф Пезешкиан (син на президента Масуд Пезешкиан и правителствен съветник) написа в Telegram, че Моджтаба е „здрав и читав“ и е поел пълното управление на държавните и военните дела.

Моджтаба е бил ранен по време на същия опустошителен въздушен удар на 28 февруари 2026 г., при който загина баща му (Али Хаменей), както и майка му, съпругата му и сестра му.