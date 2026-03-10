Иран минира Ормузкия проток

Иран е започнал да разполага морски мини в корабоплавателните маршрути на Ормузкия проток, според данни на американското разузнаване. Това е опасна ескалация, която заплашва да задълбочи блокадата на най-важния енергиен коридор в света, точно когато доверието в способността на Вашингтон да го отвори претърпя сериозен удар във вторник.

Малки ирански съдове, способни да пренасят по две или три мини всеки, са били засечени да навлизат във водния път, написа старши репортерът на CBS News в Белия дом Дженифър Джейкъбс в социалната мрежа X. Новината бе съобщена от CBS News, Turkiye today, Times of Israel и др. медии

Въпреки че общият запас от мини на Иран не е публично известен, оценките през годините варират от приблизително 2000 до 6000 морски мини от ирански, китайски и руски варианти.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира бързо: "Ако Иран е поставил мини в Ормузкия проток, а ние нямаме информация за това, искаме те да бъдат премахнати НЕЗАБАВНО! Ако по някаква причина са поставени мини и те не бъдат премахнати незабавно, военните последствия за Иран ще бъдат на ниво, невиждано досега. От друга страна, ако премахнат това, което е било поставено, това ще бъде огромна крачка в правилната посока!"

"През последните няколко часа САЩ нанесоха удар и напълно унищожиха 10 неактивни кораба и/или лодки, предназначени за поставяне на мини", каза Тръмп.

Информацията от разузнаването се появи в ден, в който гръмко твърдение на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт относно ескортирането на танкер от ВМС през протока бе публично опровергано. Райт публикува, че „Военноморските сили на САЩ успешно ескортираха петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантират, че петролът продължава да тече към глобалните пазари“, отдавайки заслугата на президента Доналд Тръмп за „поддържането на стабилността на световната енергетика по време на военните операции срещу Иран“.

В рамките на часове висш източник от военноморските сили на Иранската революционна гвардия (IRGC) заяви пред иранската медия Iran Now, че твърдението „не отговаря на истината“, като настоя, че нито един танкер с американски ескорт не е преминавал през протока. Източникът описа съобщението като част от „медийна война и опити за подвеждане на общественото мнение“, добавяйки, че протокът остава под „прецизно наблюдение“ от иранските сили и че „всяко военно движение в района се следи напълно“.

Впоследствие Райт изтри публикацията без публично обяснение, което подкопа едноседмичните послания на администрацията, насочени към убеждаване на света, че търговският трафик скоро ще бъде възобновен.

Само няколко часа по-късно прессекретарят Каролин Левит отрече твърдението на министъра на енергетиката, че ВМС на САЩ са ескортирали кораб през Ормузкия проток: „Мога да потвърдя, че ВМС на САЩ не са ескортирали танкер или плавателен съд към този момент, въпреки че, разбира се, това е опция, която президентът заяви, че абсолютно ще използва, ако и когато е необходимо в подходящия момент“, каза Левит.