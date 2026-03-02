Иран затвори Ормузкия проток

“Ормузкият проток е затворен и всеки кораб, който се опита да премине през него, може да бъде атакуван”, заяви ген. Сардар Джабари от Иранската революционна гвардия. „Ще подпалим всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток. Няма да позволим нито капка петрол да напусне региона“, подчерта Джабари.

Затварянето на Ормузкия проток е „ядрената опция“ в световната енергетика тъй като през него преминава около 20-25% от световното потребление на петрол и над 30% от световния втечнен природен газ (LNG). Затварянето му практически блокира износа на Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Ирак и Катар.

Иран използва комбинация от морски мини, бързоходни катери на Революционната гвардия и противокорабни ракети, разположени по крайбрежието и на островите Абу Муса и Тунб.

Веднага след началото на операция "Епичен гняв" срещу ирански военни и ядрени обекти, Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви протока за затворен. Бяха излъчени официални предупреждения по радиочестотите, че преминаването на кораби е „забранено“. Ден по-късно стана ясно, че забраната не е въведена, но повечето големи компании (Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM) преустановиха курсовете си. Застрахователните компании отмениха покритието за „военен риск“ в района, което направи преминаването на танкери почти невъзможно.

С интерес се очаква реакцията на САЩ. Пети флот на САЩ вече обяви, че започва операция по осигуряване на „свобода на корабоплаването“. В региона са разположени ударни групи със самолетоносач, които имат за цел да ескортират танкерите, което създава риск от директен сблъсък между американски и ирански плавателни съдове.

Забраната за преминаване през Ормузкия проток дойде час след като Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че всичките 11 ирански кораба, които патрулираха в Оманския залив, са унищожени.

„Десетилетия наред Иран преследваше и атакуваше международното корабоплаване в този район. Тези дни приключиха. Свободата на морското корабоплаване от повече от 80 години е в основата на икономическия просперитет на САЩ и света. Американските сили ще продължат да я защитават“, се казва в съобщението на CENTCOM.

Командването показа спътникови снимки на военноморската база Бандар-Абас в Иран след атака: повреден е бившият танкер INS Makran, преустроен от иранците в морска база.

СКОК НА ЦЕНИТЕ

"Цените на петрола ще достигнат 200 долара", каза генерал Сардар Джабари от КСИР след затварянето на Ормузкия проток. Припомняме, че цената на черното злато и без това се покачи от началото на войната: за два дни цената на барел се повиши с около 9% до 79,41 долара.

Референтните цени на едро на природния газ в Европа затвориха с ръст от 39,26 на сто в понеделник, след като „КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) обяви, че спира производството на втечнен природен газ поради атаките в Близкия изток, а спирането на корабоплаването през Ормузкия проток засили опасенията за продължителността на прекъсването, предаде Ройтерс.