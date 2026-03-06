САЩ разрешиха на Индия да купува руски нефт

САЩ временно разрешиха на Индия да купува руски петрол, блокиран на танкери в морето.

„За да се запази потокът на петрол към световния пазар, Министерството на финансите на САЩ издава временно 30-дневно разрешение, позволяващо на индийските рафинерии да купуват руски петрол“, написа в Twitter министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Според Бесент тази краткосрочна мярка „няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство“ – разрешени са само сделки с петрол, който вече е в морето и не може да бъде доставен.

Разрешението за закупуване на руски петрол би трябвало „да облекчи натиска, причинен от опитите на Иран да държи световния енергиен сектор за заложник“, добави Бесент.

В началото на февруари Тръмп обяви, че Индия се е съгласила да спре да купува руски петрол и да купува повече от САЩ в замяна на намаляване на тарифите. „Това ще помогне за прекратяване на войната в Украйна“, заяви Тръмп.

Индия не е потвърждавала това.

Индийските петролни рафинерии вече са започнали да купуват милиони барели руски суров петрол за незабавна доставка, за да се справят с недостига на необходимите енергийни доставки поради войната в Близкия изток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на шест източника, запознати с въпроса.

Според източниците на агенцията, държавните компании - Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, водят преговори с търговци за бързи доставки на суров петрол.

Индия е особено уязвима към енергийни шокове - петролните ѝ запаси покриват приблизително 25 дни потребление, а около 40% от вноса ѝ идва от Близкия изток през Ормузкия проток. Индийските рафинерии вече са закупили приблизително 20 милиона барела.

Междувременно цената на руския суров петрол Urals се повиши – той се продава с премия от 4-5 долара спрямо Brent, докато през февруари доставките се продаваха с отстъпка от около 13 долара за барел.