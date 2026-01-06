Медия без
Кораби на САЩ преследват руски танкер в океана

Днес, 17:12
Marinera
Marinera

НАТО се готви да задържи руския петролен танкер "Marinera", който плава в международните води на Атлантическия океан, алармира Москва. 

"Следим с безпокойство аномалната ситуация около руския петролен танкер "Marinera“. Нашият кораб в момента плава в международните води на Северния Атлантик под флага на Руската федерация и в пълно съответствие с международното морско право. Междувременно, по неизвестни за нас причини, руският кораб получава засилено внимание от страна на военните на САЩ и НАТО, което е очевидно несъразмерно с мирния му статут. Кораб на бреговата охрана на САЩ следи "Marinera“ от няколко дни, въпреки че нашият кораб е на приблизително 4000 километра от бреговете на САЩ. Надяваме се, че западните страни, които декларират ангажимента си за свобода на корабоплаването в открито море, ще започнат да прилагат този принцип“, казва руската дипломатическа мисия.

Руският танкер, известен доскоро като Bella-1, е издирван от бреговата охрана на САЩ още от декември и в момента се намира в Северния Атлантик. От три дни той е с изключен транспондер. По информация на „Си Би Ес Нюз“ Съединените щати наистина се подготвят да го задържат. Представител на британското Министерство на отбраната заяви пред специализираното издание „Уор Зоун“, че нито ведомството, нито Кралските военновъздушни сили желаят да коментират спекулации относно реални или предполагаеми действия на американските сили, разположени във Великобритания.

Смята се, че „Marinera“ превозва венецуелски петрол и е част от нелегална флотилия, транспортираща суровина за Русия, Иран и Китай в нарушение на санкциите, наложени от САЩ. През уикенда на 3 януари администрацията на Тръмп заяви, че ще продължи без прекъсване да прихваща подобни кораби. На 20 декември 2025 г. бреговата охрана на САЩ направи опит да задържи руския танкер, но екипажът отказа достъп и навлезе в международни води.

