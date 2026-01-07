САЩ задържаха два танкера от руския сенчест флот

Бреговата охрана на САЩ е задържала тръгналия от Венецуела под руски флаг петролен танкер Marinera/Bella1 след двуседмично преследване из водите на Атлантическия океан, съобщиха световните агенции. Плавателният съд обаче засега отблъсква опитите на американските гранични служители да се качат на него. В операцията по задържането са се включили и американски военни. Малко по-късно бе съобщено за още един задържан моторен танкер - "София", плаващ в Карибско море.

В близост до Marinera/Bella1 в момента има руски военни кораби, както и руска подводница, които бяха изпратени да го съпроводят по пътя му. Според данни от системата за автоматична идентификация на кораби (AIS) танкерът се намира на около 300 мили южно от Исландия.

Засега няма индикации за възникнало напрежение между руските и американски военноморски плавателни съдове.

Russian regime media released the first picture of a possible boarding operation of the tanker Marinera by US forces. pic.twitter.com/lnOuAgxzK8 — (((Tendar))) (@Tendar) 7 януари 2026 г.

На 20 декември Бреговата охрана на САЩ се бе опитала да задържи в Карибско море танкера Bella1, плаващ под панамски флаг и насочващ се към Венецуела. Корабът е бил включен в санкционни списъци заради превоз на ирански петрол. Както отбелязва The Wall Street Journal, към момента корабът е празен.

Екипажът, състоящ се от граждани на Русия, Украйна и Индия, е отказал да се подчини на изискванията на американската Брегова охрана и е променил курса, след което американските военни са започнали преследване. При опит да се измъкнат от преследването, членовете на екипажа са нарисували руския флаг на борда на танкера. Няколко дни след инцидента корабът е бил преименуван на Marinera и вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) 7 януари 2026 г.

По информация на The New York Times, правителството на Руската федерация е изпратило на САЩ официална дипломатическа нота с искане да бъде прекратено преследването на танкера. Искането е било изпратено до Държавния департамент и до Съвета за национална сигурност на Белия дом късно вечерта на 31 декември. Въпреки това САЩ са продължили преследването на танкера.

Екипажът на кораба Marinera (Bella 1) подлежи на наказателно преследване за нарушаване на федералното законодателство; при необходимост те ще бъдат транспортирани в САЩ, заявиха от Белия дом. Танкерът е превозвал венецуелски петрол в нарушение на санкциите на САЩ, посочиха от Белия дом

Русия определи задържането на танкер под руски флаг в международни води от ВМС на САЩ като нарушение на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.

Министерството на транспорта потвърждава, че сили на ВМС на САЩ са се качили на борда на „Маринер“ в открито море, извън териториалните води на която и да е държава. Впоследствие контактът с кораба е бил загубен.

Москва твърди, че корабът е получил временно разрешение за плаване под руски флаг, „издадено въз основа на руското законодателство и международното право“.

„Никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикцията на други държави“, заяви министерството.

„В акция преди зазоряване тази сутрин, Министерството на войната, в координация с Министерството на вътрешната сигурност, задържа без инциденти санкциониран моторен танкер от „сенчестия флот“ без национална принадлежност", съобщи американската Морска администрация за втория задържан танкер.



In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) 7 януари 2026 г.

Спреният плавателен съд, M/T Sophia (танкер „София“), е оперирал в международни води и е извършвал незаконна дейност в Карибско море. Бреговата охрана на САЩ ескортира M/T Sophia към САЩ за окончателно разпореждане.

Чрез операция „Южно копие“ (Southern Spear), Министерството на войната е непоколебимо в мисията си да смаже незаконната дейност в Западното полукълбо. Ще защитим нашата родина и ще възстановим сигурността и силата в цяла Америка“, се казва в съобщението.

U.S. Secretary of Homeland Security Kristi Noem has published an over three-minute-long clip from this morning’s interception and seizure of the M/T Sophia, a stateless sanction dark fleet oil tanker conducting illicit activities in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/5NAtbNhKjg — OSINTdefender (@sentdefender) 7 януари 2026 г.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви: "Бреговата охрана проведе последователни, щателно координирани абордажи на два танкера от „сенчестия флот“ – единия в Северния Атлантик, а другия в международни води близо до Карибите.

И двата плавателни съда – моторният танкер Bella I и моторният танкер Sophia („София“) – или последно са акостирали във Венецуела, или са пътували към нея.

Световните престъпници са предупредени. Може да бягате, но не може да се скриете.“