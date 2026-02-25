МВР-шефът на Сърбия Ивица Дачич е с опасност за живота

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич е приет спешно за лечение в болница, предава в. "Блиц", цитиран от БТА.

Дачич се намира в тежко здравословно състояние и животът му е в опасност, твърди изданието.

Той е диагностициран с двустранна пневмония и състоянието му се влошава бързо през последните няколко часа, според проправителствената сръбска телевизия "Информер".

Дачич е настанен в отделението на пулмология в Клиничния център в Белград и е поставен на командно дишане.

Състоянието на 60-годишния сръбски вицепремиер и лидер на сръбските социалисти внезапно се влоши през последните няколко дни.

Той от години страда от диабет и други придружаващи заболявания, припомня в."Блиц".

Дачич не присъства по-рано днес на погребението на бившия министър на външните работи и посланик на СР Югославия в ООН Владислав Йованович.

„Съжалявам, че Ивица Дачич, председателят на Социалистическата партия на Сърбия, не присъства тук по технически причини“, каза сръбският президент Александър Вучич. Той говори пред Клиниката по пулмология към Клиничния център на Сърбия, съобщи телевизия N1.

„Посетихме заедно зам. министър-председателя и председател на Социалистическата партия на Сърбия. Ситуацията е трудна, но вярваме в лекарите, вярваме и в него и се молим за него“, заяви Вучич пред сградата на Клиничния център на Сърбия.

Помощник-директорът по пулмология Спасое Попевич съобщи, че състоянието е изключително тежко и че министър Дачич страда от тежка пневмония „В момента той е на механична вентилация – на респиратор. Получава всичко необходимо – всички медикаменти и терапия. С помощта на респиратора, който е метод на лечение, печелим необходимото време, за да могат лекарствата да подействат, и се борим за живота му. Тежка пневмония и борба за живота“, заяви д-р Попевич, цитиран от БГНЕС