Българин прелетял по сръбска магистрала с 217.3 км/ч.

Днес, 09:34

34-годишен българин отнесе солена глоба заради висока скорост на магистралата Белград-Нови Сад в Сърбия, предаде БГНЕС. Сънародникът ни с инициали Д.М.С. е профучал с БМВ-то си с 217.3 км/ч.

Вътрешното министерство разпространи и снимки от радара и мястото на нарушението, където българинът е карал с висока скорост.

Вчера в Нови Сад, около 11:00 часа, пътната полиция е спряла с патрулен автомобил „пресрещач“ българския гражданин Д. М. С. (роден 1991 г.), който преди това се е движил по магистралата Белград – Нови Сад със своя автомобил марка „BMW“ със скорост от 217,3 км/ч.

При проверка в системата за измерване на средна скорост е установено, че в участъка от Инджия до Бешка Д. М. С. се е движил със средна скорост от 162,2 км/ч при ограничение от 130 км/ч.

Българинът обаче не бил рекордьор за деня. Малко по-късно в Рума полицията е спряла с „пресрещач“ германския гражданин Х. И. (роден 1974 г.), който се е движил с автомобил „BMW“ по пътя Рума – Шабац със скорост от 230,8 км/ч.

Срещу българския гражданин е съставен акт за административно нарушение и е подадена жалба за превишена скорост, докато срещу Х. И. е подадена жалба за хулиганско шофиране.

