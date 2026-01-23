САЩ разрешиха на сръбската рафинерия да работи до 20 февруари

Службата за контрол на чуждестранните активи ОФАК (OFAC) към министерството на финансите на САЩ е удължила оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС до 20 февруари, предаде РТС, цитирана от БТА . Предишният лиценз за продължаване на дейността си НИС получи преди три седмици и действието му бе в сила до днес в полунощ.

В понеделник компанията е подала ново искане за удължаване, след като е постигнала предварително споразумение мажоритарният руски дял в НИС да бъде закупен от унгарската петролна компания МОЛ. Ликвидацията на руското участие беше условието на Вашингтон да разреши на единствената петролна компания на Сърбия да оперира.

Санкциите, наложени от САЩ на НИС заради руския дял в компанията, влязоха в сила на 9 октомври миналата година. Руската страна се съгласи да продаде своя дял в края на ноември 2025 г.