САЩ разрешиха на сръбската НИС да работи до 23 януари

Белград спешно търси купувач на дела на "Газпром нефт" в рафинерията

Днес, 07:37
ЕПА/БГНЕС

САЩ са издали лиценз за продължаване на оперативната работа на националната петролна компания на Сърбия /НИС/ до 23 януари, съобщи министърът на енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович-Ханданович. Разрешението е оформено от управлението по контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Това ще позволи на нефтопреработващия завод в Панчево да възобнови работата си. По-рано сръбските власти предупреждаваха, че спирането на завода ще доведе до сериозни икономически и социални последици.

През ноември 2025 г. Белград помоли САЩ за отсрочка, за да намери купувач на руския дял в компанията. В края на декември САЩ дадоха срок до 24 март догодина, за да преговаря за продажбата на дела на руския си собственик, съобщи сръбската държавна телевизия. Тогава обаче НИС не получи оперативен лиценз, който би ѝ позволил да купува и преработва суров нефт. чево.

Сръбската компания попадна под санкции през януари 2025 г. заедно с "Газпром нефт". "Газпром" притежава 11.3% от НИС, а "Газпром нефт" - 44.8%. Отначало НИС успя да договори изключение от санкциите за оперативна работа до началото на октомври. Когато то изтече, през октомври хърватската JANAF прекрати доставките на нефт на сръбската компания, което пък доведе до спиране на завода в Пан. На 12 ноември "Газпром нефт" обяви, че е готова да предаде акциите си в НИС на трета страна.

В момента Сърбия води преговори за продажбата на 50% от НИС на унгарската MOL. 

