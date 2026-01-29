"Лукойл" продава задграничните си активи на американската Carlyle

Санкционираната от САЩ руска петролна компания "Лукойл" съобщи, че е сключила споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажба на чуждестранните си активи.

Сделката не включва активите на руската компания в Казахстан, които ще останат собственост на групата „Лукойл“ и ще продължат да извършват дейност по съответния лиценз, се казва в съобщението на компанията.

Предстои сделката да бъде одобрена от регулаторните органи, включително и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

От "Лукойл" посочват, че продължават преговори и с други потенциални купувачи.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ на няколко пъти удължи лиценза за продажбата на чуждестранни активи на „Лукойл“. Последно срокът бе удължен до 28 януари, като за задграничните бензиностанции отсрочката е до 29 април.

Руската компания, която притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим" в България, започна спешно да търси купувачи за чуждестранните си активи, след като американските власти, ЕС и Великобритания обявиха санкции срещу нея през октомври 2025 г.

Скоро след това компанията обяви, че ще продаде задграничните си активи на швейцарския петролен търговец Gunvor. Министерството на финансите на САЩ обаче не разреши сделката, като нарече Gunvor „марионетка на Кремъл".

Оттогава за евентуален купувач на активите на руската компания в чужбина се появиха имената на различни кандидати.

Carlyle Group е голям американски инвестиционен фонд за алтернативно управление на активи. Тя управлява активи за над 426 милиарда долара, специализирана е в решения за частен капитал, кредитиране и инвестиции. Със седалище във Вашингтон тя оперира в световен мащаб, фокусирайки се върху индустрии, географски региони и стратегии за изграждане на по-добър бизнес.