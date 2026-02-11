Имало риск рафинерията в Бургас да остане без нефт

Дъщерните дружества на руската "Лукойл" в България получиха нова отсрочка от санкциите на Великобритания - до 13 август.

Решението, взето във вторник е плод на „много детайлни разговори“ с посолството и Министерството на финансите на Великобритания. "Успяхме да убедим партньорите, че трябва да ни предоставят по-дълга дерогация, и че нито 1 евроцент няма да достига от дружествата в България до майката компания "Лукойл“, похвали се пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков.

Корабите със суров петрол се застраховат основно от компании, ситуирани в Лондон. Без удължаване на лиценза е имало огромен риск за доставките за рафинерията в Бургас "Лукойл Нефтохим", обясни министърът в оставка.

Генералният лиценз, който ще позволи нормална работа до посочената дата, включва "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Документът, който влезе в сила на 14 ноември 2025 г., вече е удължен до 13 август 2026 г.", обяви британската Служба за прилагане на финансови санкции. Досега крайният срок за изключване от санкциите бе 14 февруари.

По-рано и САЩ дадоха отсрочка за задграничните дъщерни фирми на руската "Лукойл". Лицензът GL 131B, който разрешава преговори и сключване на договори за продажбата на Lukoil International GmbH (управляваща активите на "Лукойл" в чужбина) бе удължен до 29 април.

Засега като най-вероятен купувач се очертава американската финансова компания "Карлайл". От Москва обаче твърдят, че продължават разговори и с други кандидати.