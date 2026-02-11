Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Имало риск рафинерията в Бургас да остане без нефт

Лондон даде нова отсрочка на фирмите на "Лукойл" в България

11 Февр. 2026

Дъщерните дружества на руската "Лукойл" в България получиха нова отсрочка от санкциите на Великобритания - до 13 август.

Решението, взето във вторник е плод на „много детайлни разговори“ с посолството и Министерството на финансите на Великобритания. "Успяхме да убедим партньорите, че трябва да ни предоставят по-дълга дерогация, и че нито 1 евроцент няма да достига от дружествата в България до майката компания "Лукойл“, похвали се пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков. 

Корабите със суров петрол се застраховат основно от компании, ситуирани в Лондон. Без удължаване на лиценза е имало огромен риск за доставките за рафинерията в Бургас "Лукойл Нефтохим", обясни министърът в оставка. 

Генералният лиценз, който ще позволи нормална работа до посочената дата, включва "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Документът, който влезе в сила на 14 ноември 2025 г., вече е удължен до 13 август 2026 г.", обяви британската Служба за прилагане на финансови санкции. Досега крайният срок за изключване от санкциите бе 14 февруари. 

По-рано и САЩ дадоха отсрочка за задграничните дъщерни фирми на руската "Лукойл". Лицензът GL 131B, който разрешава преговори и сключване на договори за продажбата на Lukoil International GmbH (управляваща активите на "Лукойл" в чужбина) бе удължен до 29 април. 
Засега като най-вероятен купувач се очертава американската финансова компания "Карлайл". От Москва обаче твърдят, че продължават разговори и с други кандидати. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЛУКойл, задгранични активи

Още новини по темата

Появи се и саудитски купувач на "Лукойл"
13 Февр. 2026

Фирми от ОАЕ преговарят за част от активите на "Лукойл"
01 Февр. 2026

"ЛУКойл" поиска спешна помощ от руския бюджет
31 Яну. 2026

"Лукойл" продава задграничните си активи на американската Carlyle
29 Яну. 2026

САЩ дадоха нова отсрочка на "Лукойл" да продаде активите в чужбина
15 Яну. 2026

Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море
11 Яну. 2026

Chevron и Quantum готвят сделка за 22 млрд. долара активи на "ЛУКойл"
07 Яну. 2026

САЩ не одобряват Хtеlluѕ за купувач на активите на "Лукойл" извън Русия

16 Дек. 2025

САЩ дадоха на "Лукойл" отсрочка до април за бензиностанциите в чужбина

04 Дек. 2025

Бившият собственик на Pornhub може да купи "Лукойл"
03 Дек. 2025

Управляващите продънват бюджета с 2 млрд. евро за покупка на "Лукойл"
25 Ноем. 2025

"ЛУКойл" разпусна целия си Надзорен съвет
22 Ноем. 2025

"Лукойл" намекна за съдебни дела при разпродажба на активите й
19 Ноем. 2025

Управляващите смятат Спецов за "най-правилния човек" за "Лукойл"
16 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?