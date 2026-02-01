Медия без
Фирми от ОАЕ преговарят за част от активите на "Лукойл"

Във фокуса е търговският филиал "Литаско", който притежава бургаската петролна рафинерия

01 Февр. 2026
Чуждестранните активи на "Лукойл" трябва да преминат в чужди ръце до края на февруари
Залцбургер Нахрихтен
Чуждестранните активи на "Лукойл" трябва да преминат в чужди ръце до края на февруари

Инвеститори от Обединените арабски емирства преговарят с американската инвестиционна компания Carlyle за придобиване на част от чуждестранните активи на руската петролна фирма "Лукойл", съобщава "Ройтерс" с позоваване на свои източници.

Разговорите са започнали, за да има готовност за последващ договор, в случай че предварителната сделка за закупуване на тези активи от Carlyle бъде финализирана и одобрена от властите в САЩ. В тях участват три, контролирани от държавата компании от Абу Даби, чийто интерес е насочен конкретно към "Литаско". Това е търговският филиал на "Лукойл", който държи и петролната рафинерия в Бургас. Общата стойност на активите, за които се преговаря, се оценява на около €20 млрд.

Carlyle и "Лукойл" обявиха в четвъртък, че са постигнали предварително споразумение за продажбата на по-голямата част от енергийните обекти на руската компания в чужбина, която е наложителна заради санкциите на САЩ срещу руската компания. Службата на американското финансово министерство за контрол на чуждестранните активи даде срок за приключване на продажбата до края на февруари.

