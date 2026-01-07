Медия без
Chevron и Quantum готвят сделка за 22 млрд. долара активи на "ЛУКойл"

Американските компании искат цялото международно портфолио на санкционираната руска компания

Днес, 12:54
Залцбургер Нахрихтен

Американската петролна компания "Шеврон" и частният инвестиционен фонд Quantum Capital Group имат обща оферта за придобиване на международните активи на санкционираната руска корпорация "Лукойл", съобщи "Файненшъл таймс".

Ако сделката бъде финализирана, "Шеврон" и Quantum планират да поделят придобивките. По данни на запознати източници те са оценени от "Лукойл" на 22 млрд. долара.

Офертата е за цялото международно портфолио на "Лукойл", включително добив на нефт и газ, рафинерии и над 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток, пише авторитетното издание.

"Шеврон" и Quantum възнамеряват да придобият за дълго тези активи - ангажимент, който според източниците на "Файненшъл таймс" вероятно е спечелил благосклонността на администрацията на президента Доналд Тръмп.

От Quantum са отказали коментар пред британското издание. Говорител на "Шеврон" е заявил само, че компанията продължава да преценява потенциала на сделката. 

Двете компании не са единствени кандидати. Към активите на "Лукойл" интерес проявиха американската Carlyle, базираният в Абу Даби конгломерат International Holding Company и др.

Сред кандидатите бе и швейцарската компания "Гънвор", която отпадна, след като от Вашингтон заявиха, че е "марионетка на Кремъл".

Високопоставен представител на американското правителство е приветствал предложението на Quantum и "Шеврон", пише още "Файненшъл таймс". "Търсим продажба, която да постави собствеността върху тези активи в ръцете на американски собственик и оператор за неопределено време. Не искаме схема "купи и продай", казал той, коментирайки офертата на двете компании.

"Шеврон", която по-рано е обмисляла самостоятелна оферта за част от активите на "Лукойл", има конкретен интерес към 5-процентния дял на руската компания в находището Тенгиз в Казахстан, в което американската компания също е акционер. 

Министерството на финансите на САЩ е дало разрешение на компаниите да водят преговори с "Лукойл" до 17 януари. Всяка сделка ще изисква одобрение от американските регулатори, което на практика дава право на вето на президента Доналд Тръмп.

 

Ключови думи:

ЛУКойл, Шеврон, Гънвор

