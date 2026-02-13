Медия без
Появи се и саудитски купувач на "Лукойл"

13 Февр. 2026

Компанията Midad Energy от Саудитска Арабия е подписала предварително споразумение за покупката на всички чуждестранни активи на "Лукойл", съобщи "Ройтерс". Споразумението е било подписано в края на януари, като саудитската компания вече е превела парите в специална сметка. Те ще останат там до получаване на разрешение от регулаторните органи, в това число Управлението по контрола на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), за финализиране на сделката.

"Лукойл" не е съобщавала за това споразумение.

Източник на "Ройтер" определя сделката като рискована, въпреки че в полза на Midad Energy са "добрите политически връзки" на Белия дом с правителството на страната. 

През октомври 2025 г. САЩ въведоха санкции против "Лукойл" и шест нейни дъщерни компании. След това компанията обяви, че ще продаде чуждестранните си активи, сред които е и "Лукойл Нефтохим Бургас". Първият появил се кандидат бе Gunvor, която е основана от близкия до Владимир путин олигарх Генадий Тимченко. До сделка обаче не се стигна, защото американското МФ нарече компанията "марионетка на Кремъл". След това президентът на Gunvor Торберн Торнквист подаде оставка. 

В края на януари петролната компания "Лукойл" съобщи, че е постигнала предварителна договорка за продажба на своите чуждестранни активи на американската инвестиционна компания Carlyle. Тогава ставаше дума за продажбата на LUKOIL International GmbH (която е 100% дъщерно дружество на "Лукойл", което владее чуждестранните активи на групата). Тя не включва активите в Казахстан, които биха останали собственост на "Лукойл".

На 14 януари американското министерство на финансите удължи лиценза за операции по продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" до 28 февруари.

