"Лукойл" намекна за съдебни дела при разпродажба на активите й

От руската "Лукойл" показаха мускули на София след назначаването на особен търговски управител. В изявление, цитирано от руската агенция ТАСС, се съобщава, че енергийният гигант запазва правото си да търси съдебна защита на правата си, предаде БНТ. Освен това "Лукойл" изразява надежда, че "особеният управител на рафинерията в България ще обезпечи нормалната й работа", предаде БНТ.

В изявлението си "Лукойл" подчертава, че "предприема необходимите усилия за продажба на нефтохимическия комбинат, мрежите от бензиностанции и другите активи в България. Това е очевиден намек към София да не прибягва до извънредното правомощие, дадено на особения управител с приетите експресно законови промени - да се разпорежда с активи на четирите дружества на руската "Лукойл" у нас.

По-рано стана ясно, че компанията „Лукойл“ държи всичките й международни й активи да бъдат продадени в един пакет. Това ще усложни ситуацията, защото повечето потенциални купувачи се интересуват от отделни проекти, а не от сделка "анблок". Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници. А време няма - американските санкции влизат в сила на 13 декември. Американското министерство на финансите издаде разрешение компаниите да започнат преговори с „Лукойл“ до тази дата.

Въпреки настояването на руската компания да продаде целия си чуждестранен бизнес наведнъж, на опашка за проучване на активите са се наредили големи играчи: Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) и американският инвестиционен фонд Carlyle Group. Част от кандидатите обаче разглеждат само отделни позиции. Вероятно продажбата ще се проведе по двуетапна схема, при която единен купувач – например финансова структура – ще изкупи целия пакет, а след това ще го препродаде на части.

По-рано „Лукойл“ вече беше договорил продажбата на дъщерното си дружество "Лукойл интернешънъл", чрез което управляваше всичките си задгранични активи, на търговеца Gunvor Group, основан от приятеля на Путин Генадий Тимченко, но сделката беше блокирана от САЩ.

Сега Exxon и Chevron проучват участието на руската компания в иракското находище „Западна Курна-2“, докато ADNOC проявява интерес преди всичко към газовите активи на „Лукойл“ в Узбекистан.

„Лукойл“ реши да продаде чуждестранните си активи след санкциите, наложени от американското Министерство на финансите в края на октомври. Ведомството обясни ограниченията с това, че Русия не проявява реална заинтересованост към мирния процес. По-късно Министерството на финансите на САЩ издаде специална лицензия, която разрешава сделки по продажбата на международните активи на „Лукойл“.