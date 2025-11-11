Медия без
Държавата има резервен бензин само за 35 дни

Днес, 09:35
България разполага с „достатъчни количества горива“ и към днешна дата 90-дневните запаси са осигурени на около 98%, това заяви в „Тази сутрин“ по bTV Асен Асенов, председател на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

България има резерв от бензин за 35 дни, а за дизел - над 50 дни. При криза горивата от резерва ще могат да се дават без биокомпонент, за да стигнат по-бързо до пазара. Цената за крайния потребител ще е като пазарната, за да не се създават шокове и спекула, каза още Асенов.

50% от запасите са на територията на страната – в бази на агенцията и в големи лицензирани складове. По закон част от резервите на компаниите се държат и в чужбина: Италия, Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния, добави той.

Около 80% от задължителните фирмени запаси се падат на „Лукойл“. 

Според Асенов, три компании не изпълняват задълженията си да поддържат резерв – едната е „Инса ойл“. Делата срещу тях се печелят, но до влизане в сила годишният период вече е изтекъл и санкциите не действат обратно, което оставя законов вакуум. "Затова казваме 98% изпълнение, защото тези фирми не извършват доставки и не съхраняват съответно количеството. Държавата си търси тези 2% само единствено по съдебен път. Няма друга възможност да се защитим. Едната фирма я знам със сигурност, става дума за „Инса ойл“. Това, което е официално изявено пред нас, е, че нямат възможност да го съхраняват това гориво. Ние от години печелим делата“, каза Асенов.

 

