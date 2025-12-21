Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нов рекорд - ремонт на 150 м междуселски път за 1.5 млн. лева

АПИ вече плаща по 10 млн. лева на километър само за саниране

Днес, 16:23
БНР

Дни преди Коледа Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поредната "златна" обществена поръчка. АПИ търси изпълнител, който да укрепи 150 метра междуселски път срещу впечатляващите 1.5 млн. лева, гласи обявлението в Регистъра на обществените поръчки, пуснато в петък.  

 Става дума за малка отсечка от третокласното шосе между хасковските села Малево и Корен. Поръчката включва изготвяне на технически проект и извършване на "трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-505 „Малево - Корен“ при км 9+300“. Цената на километър излиза 10 милиона лева (1 470 000 лева без ДДС за точно 150 метра), което звучи прекалено за саниране на третокласно шосе. Показателно е, че пътната агенция предвижда цялата работа да приключи за броени месеци - сроковете са 70 дни за проектиране и 120 дни за същинските строителни дейности. 

Участъкът е част от пътя Манастир-Малево-Корен-Голям извор-Тънково. През 2023 г. Агенция „Пътна инфраструктура” обяви обществена поръчка за ремонт на 36 км. Тогава бе предвидено оздравяването на 36-километровото трасе да струват 46.8 млн. лв., припомня "Марица". Но поръчката обаче бе прекратена заради допуснати нарушения,

Какво толкова има да се върши

на тези 150 метра между Малево и Корен? Ето поясненията на пътната агенция.

Вследствие на няколко обилни валежи от дъжд е разрушен висок насип, като на места асфалтовата настилка e с напуквания, а в най-лошата част е пропаднала заедно с банкета и насипа. Отцепена е дясната лента за движение с ширина на пропадането около 2 метра. Пропадането и отцепването на асфалтовата настилка в дълбочина е около 12 см. 

АПИ подчертава, че при всеки валеж положението се влошава и че има риск от ново пропадане на платното и "откъсване на засегнатия участък от шосето". 

Третокласният път, който свързва общините Хасково, Харманли и Маджарово, е натоварен - по него минават леки коли, автобуси и камиони, а също и тежка военна техника (в с. Кортен има поделение и полигон), обясняват от пътната агенция.

 

Срокът за подаване на заявления е 19 януари догодина. При обещаното от АПИ щедро заплащане вероятно ще има доста кандидати. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АПИ, скъп ремонт, третокласен път

Още новини по темата

Мегатърг за 1 млрд. лв. за мантинели е спрян заради жалба

29 Ноем. 2025

И тази седмица ще се затваря магистрала "Тракия"
20 Окт. 2025

МВР и АПИ обявиха нови мерки за движение по "Тракия" и "Хемус"
10 Окт. 2025

АПИ е раздула цените в огромен търг за мантинели

06 Окт. 2025

АПИ разреши да се кара в аварийните ленти в участъците с ремонт
28 Септ. 2025

Шефовете в АПИ са взели над 450 000 лв. бонуси за 3 месеца
26 Септ. 2025

Пътната агенция дава почти 1 млрд. лева за мантинели

24 Септ. 2025

За 6 месеца в АПИ са си раздали 4,7 млн. лв. премии
07 Септ. 2025

За 12 часа са засечени над 1500 нарушители с висока скорост
07 Септ. 2025

В понеделник започва голям ремонт на пътя през Владая
14 Авг. 2025

Прокуратурата проверява бонусите за над 2.2 млн. лв. в АПИ
13 Авг. 2025

АПИ предупреди, че ще разчиства боклуци и храсти по "Хемус"

06 Авг. 2025

Две тапи ще има тази седмица на магистрала "Тракия"
23 Юни 2025

Протест на АПИ за заплати затвори "Дунав мост 2"
10 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ