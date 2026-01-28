Медия без
Към 1 милиард стотинки никога няма да стигнат до БНБ

Централната банка очаква до 30 юни 90% от старите пари да бъдат предадени

Днес, 08:08
БНТ

Огромно количество от най-дребните български монети няма да бъдат похарчени и обменени. Това прогнозира Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, на форум в София.

Близо половината монети с номинал 1 стотинка, или около 900 милиона броя, ще останат у притежателите си и никога няма да бъдат предадени в централната банка, обясни Лингорски. Част от стотинките ще бъдат запазени за спомен, други ще паднат, ще се търкулнат и ще изчезнат без следа, трети ще се скрият в ъгълчето на джоб, на стар портфейл или на дъното на чанта.  

Левовете и стотинките все още могат да бъдат похарчени - до 31 януари. След това еврото ще остане единствено средство за разплащане. Изостаналите български парични значи ще се обменят без такси във всички банки и в пощите (където няма банкови офиси) до 30 юни. След това ще могат да бъдат заменяни с евро само на касите на БНБ - дори след 5, 10 или повече години. 

По-голямата част от левовете и стотинките вече са изтеглени от обращение, сочат данните на Централната ни банка. Преобладават разплащанията в евро. Според Илия Лингорски до средата на годината 90% от старата българска валута вече ще е предадена в БНБ (в момента този процент е малко под 70 на сто).

 

