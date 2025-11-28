4 часа на Нова година онлайн банкирането ще има смущения

Банковата система ще преминава технически от левове в евро през периода от 31 декември до 2 януари, съобщи БНТ, цитирайки Асоциацията на банките в България. Всяка кредитна институция ще информира своите клиенти кога точно при нея ще се случи това. По конкретно се очаква да има прекъсване в системите за период от четири часа - от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ. "Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите", обясняват от Асоциацията.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват само в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматите ще разпространяват само единната европейска валута. "За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни. Добре е да предвидите и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ", призова Асоциацията. Левови банкноти и монети ще могат да се използват и през януари, в периода на двойно обращение.