Бъдещето на "Възраждане" е като на "Атака"

FB/Костадин Костадинов Тия дни Костадинов се похвали с изкачването на Вейката. Колко ли още върхове предстои да покори?

Ако човек иска да знае бъдещето на Костадин Костадинов, може да проследи това на Волен Сидеров. На "Възраждане" - на "Атака". Последният изборен резултат на "Атака" е 0.16%. Сидеров пък - води кулинарни подкасти. Пълнени тиквички с булгур, зимно гурме - ако много искате да знаете тайната им, лайкнете вашия Волен.

Откъде тази прогноза за актуалните герои на "българския патриотизъм"? Ами просто може да се проследи какво правят те в един произволен отрязък от време. С какво се самоосмислят. Примерно сегашният период.

Тия дни цялото "Възраждане" се е превърнало във външен коментатор. Тръмп прие Путин, притиска Украйна, ЕС - голям успех на

националисти и суверенисти от всички земни кълбета

Валят премъдри коментари за правилната страна на историята и маяци като "Възраждане". Зам.-председателят на българския парламент Цончо Ганев разпространи фалшива снимка в социалните мрежи с "унизени евролидери". Хайде на бас, че вече е доскучал дори на Явор Божанков!

"Възраждане" обаче не само е от правилната страна на историята. Ами и движи самата история.

"Телефонът ми звъни международно",

казваше Мамалев в един клип на НЛО - тъй и на "Възраждане". След като президентът Радев поиска референдум срещу еврото, партията заяви, че го е сторил след "инструкции" на база "дипломатическите усилия на Възраждане в международен план": хора на Костадинов ходили преди това в САЩ и Русия, "политическите пластове в България" се "разместили"... - така обещанието на "Възраждане" да се бори до последно за българския лев дало какво? - дало "видими резултати".

Реално видимите резултати не са много видими. Цените у нас вече са и в евро. Обаче!? Следва ли да спре епичната борба? Волгин да сдаде евродепутатска заплата, Костадинов да си намери работа като редови човек? Не, разбира се. Битката продължава с "взривяване на Еврозоната отвътре"; с "ликвидиране и на европейската финансова система“; с недопускане" да се премахнат разплащанията в брой в ЕС до 2030 г."; също и срещу лидерите на Европа, които са "глобален враг на българския народ, човечеството, нормалните хора, на християнството". Факт - планетата предлага несправедливости, някой следва да им въстане. Има една тънкост обаче - "Възраждане" ще връща лева, вързвайки го към долара; с администрацията на Тръмп били уговаряни нещата. В задачата се пита

прозрял ли е бай Тръмп,

че "Костадин" е велик лидер като "Владимир", или още трябва да му се напомня.

Вие, читателите, наистина нормални хора, си имате достатъчно занимания, с което сте пропуснали всички тия виждания, доктрини и нови-стари борби на "Възраждане"? Да, но те са най-официално изречени през последните месеци, включително от парламентарната трибуна. Също така следва да си вземете бележка, че не сте забелязали и друга тежка борба, която води "Възраждане" от самото си създаване - срещу НАТО; мъчи се да го разтури отвътре. Това е тежък, бавен, отговорен процес, не става току-тъй - точно както

обединението на Северна Македония и Южна Бесарабия с България,

поискано пак от партията. Като се добави и разтурването на Еврозоната отвътре, редно е наистина Костадинов, Волгин и сие да продължат апостолската мисия.

Как да не са апостоли? Като се изключат 1-2, протестите срещу еврото в столицата бяха обидно бутафорни. Но "Възраждане" разясни за обречените протести, че целта била Европа и светът да видят, че България не е съгласна с еврото. Да ви прилича тази цел на Априлското въстание - саможертва, отваряща очите на света?

На вас всичко това вероятно ви се струва пациентски проблем. Или тиририрам патриотизъм. Обаче аз не съм лош човек като вас. Казвам, че проблем няма, има шоумени. Затова и един ден ще приключат като Сидеров - днес това бъдеще е точно толкова (не)вероятно, колкото за самия него преди 20 години. Но лошо ли му е на Сидеров? Той си е един успял житейски човек. Ами другите от "Атака"? Те също добре изиграха ролите си покрай Сидеров и в живота въобще.

Безспорно, има

премного още мат'рял за саможертва,

протести, за отваряне на очите българите, на света и т.н. Костадинов и сие може още дълго да черпят от него, може и не. Зависи ще направи ли Румен Радев партия в началото на 2027 г. Стори ли го - той вече ще отваря очите на слепите.

Няма да е чудно, ако периодът края на 2026 - началото на 2027 г. е ключов за Костадинов и в друг аспект - да бъде оставен да се кандидатира "сам срещу статуквото" за президент, и зверски изплашеното статукво да го победи лесно поради ниския му електорален таван. Случи се вече - през 2006 г., пак със Сидеров.