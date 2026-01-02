Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАП е глобила 69 търговци за 45 000 лв. заради еврото

В над 300 проверки все още се чакат допълнителни документи, за да се прецени дали увеличението на цените е оправдано

Днес, 21:10
Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева.
Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева.

69 нарушения са установили от Националната агенция за приходите, която тези дни засили контрола върху търговците в цялата страна заради въвеждането на еврото.

Броят на проверките вече достига около 400 на ден, заяви говорителят на Агенцията Анна Митева в интервю за NOVA. Те се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите и са започнали още в последните дни на миналата година. Контролът обхваща търговски обекти в цялата страна и включва както превантивни действия, така и проверки по сигнали за необосновано повишаване на цените след въвеждането на еврото.

Към момента са установени нарушения в 69 случая, за които са съставени актове. Те касаят ръст на цените на определени стоки без ясни и обективни икономически причини. По част от тези случаи вече са издадени наказателни постановления на обща стойност около 45 000 лева. В над 300 проверки НАП все още изисква допълнителни документи от търговците, за да се прецени дали увеличението на цените е оправдано.

Митева подчерта, че проверките се извършват в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в България и са насочени срещу търговци, които използват смяната на валутата като претекст за спекулативно вдигане на цените. „Нашите действия са насочени към некоректните търговци. За щастие, коректните са мнозинство и им благодарим“, заяви тя.

По отношение на разликите между големите търговски вериги и по-малките обекти от НАП посочват, че нарушения се установяват както при големи, така и при малки търговци. „Няма съществена разлика - съветът ни към всички е един и същ - да спазват закона“, призова Митева.

От началото на 2026 г. НАП вече налага директни санкции. Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно - до 20 000 лева. Имуществените санкции за юридически лица могат да стигнат до 200 000 лева. Контролът обхваща и спазването на изискванията за коректно изписване на цените - водеща трябва да е цената в евро, следвана от превалутираната стойност в лева и фиксирания курс на БНБ.

От Приходната агенция допълниха, че временното затваряне на обекти е крайна мярка и към момента не се очаква масовото ѝ прилагане. НАП заявява, че е партньорски настроена към бизнеса и разчита търговците доброволно да коригират поведението си и да спазват законовите изисквания в условията на валутния преход.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

евро, спекула, санкционирани

Още новини по темата

Таксита умножават по две евро и километри
02 Яну. 2026

Първото евро е изтеглено 20 секунди след полунощ
01 Яну. 2026

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.
01 Яну. 2026

Всички банкови сметки и кредити вече са в евро
01 Яну. 2026

Ще мога ли да си използвам ваучерите за подарък, закупени в левове, и през новата година?
29 Дек. 2025

И онлайн магазините затварят покрай въвеждането на еврото
28 Дек. 2025

Как, къде и докога ще обменяме левове в евро?
18 Дек. 2025

Касите на БНБ работят днес извънредно заради еврото
13 Дек. 2025

ЕК: Еврото в България от 1 януари е необратимо
12 Дек. 2025

Ресторанти и магазини готвят продажби само в кеш на Нова година
09 Дек. 2025

4 часа на Нова година онлайн банкирането ще има смущения
28 Ноем. 2025

Големият цирк е при националистите
21 Ноем. 2025

Окончателно - 31 декември и 2 януари са почивни
19 Ноем. 2025

Банкоматите ще се заредят с евро в нощта на 1 януари
10 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?