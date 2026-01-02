НАП е глобила 69 търговци за 45 000 лв. заради еврото

69 нарушения са установили от Националната агенция за приходите, която тези дни засили контрола върху търговците в цялата страна заради въвеждането на еврото.

Броят на проверките вече достига около 400 на ден, заяви говорителят на Агенцията Анна Митева в интервю за NOVA. Те се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите и са започнали още в последните дни на миналата година. Контролът обхваща търговски обекти в цялата страна и включва както превантивни действия, така и проверки по сигнали за необосновано повишаване на цените след въвеждането на еврото.

Към момента са установени нарушения в 69 случая, за които са съставени актове. Те касаят ръст на цените на определени стоки без ясни и обективни икономически причини. По част от тези случаи вече са издадени наказателни постановления на обща стойност около 45 000 лева. В над 300 проверки НАП все още изисква допълнителни документи от търговците, за да се прецени дали увеличението на цените е оправдано.

Митева подчерта, че проверките се извършват в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в България и са насочени срещу търговци, които използват смяната на валутата като претекст за спекулативно вдигане на цените. „Нашите действия са насочени към некоректните търговци. За щастие, коректните са мнозинство и им благодарим“, заяви тя.

По отношение на разликите между големите търговски вериги и по-малките обекти от НАП посочват, че нарушения се установяват както при големи, така и при малки търговци. „Няма съществена разлика - съветът ни към всички е един и същ - да спазват закона“, призова Митева.

От началото на 2026 г. НАП вече налага директни санкции. Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно - до 20 000 лева. Имуществените санкции за юридически лица могат да стигнат до 200 000 лева. Контролът обхваща и спазването на изискванията за коректно изписване на цените - водеща трябва да е цената в евро, следвана от превалутираната стойност в лева и фиксирания курс на БНБ.

От Приходната агенция допълниха, че временното затваряне на обекти е крайна мярка и към момента не се очаква масовото ѝ прилагане. НАП заявява, че е партньорски настроена към бизнеса и разчита търговците доброволно да коригират поведението си и да спазват законовите изисквания в условията на валутния преход.