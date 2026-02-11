Над 800 служители на БДЖ минават към "Ивкони Експрес"

Към новия жп превозвач "Ивкони Експрес" на работа ще преминат 813 служители на държавната БДЖ. Това ще се случи до края на 2026 г. като тези служители ще запазят досегашните си позиции и условия на труд.

Това стана ясно днес при подписването на договорите за извършване на пътнически жп превози в следващите 12 години.

"За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач и ще има повече от един пътнически жп оператор. Очакванията са превозите да стават все по-комфортни и по-точни за българските граждани", заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов при подписването на договорите с държавната „БДЖ-Пътнически превози“ и частната „Ивкони Експрес“.

На практика БДЖ запазва превоза на пътници по 75% от жп линиите в страната - всички експресни, международни и нощни бързи влакове с депо София по линиите София - Варна и София - Бургас. Частната "Ивкони Експрес" ще поеме от началото на декември 2026 г. останалите 25% от жп транспорта - това са бързите влакове по линии Пловдив - Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района, а също така бързите влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района.

В следващите 10 месеца двата оператора трябва да подготвят системите си в пълен обем – да уредят въпросите с подвижния състав, да регламентират помежду си ясни процедури за взаимодействие, така че преходът да бъде плавен.

"Държавата запазва ключовата си роля в железопътните превози - тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, контрола и финансирането. Подвижният състав също остава държавна собственост", каза Караджов.

Той подчерта, че с подписването на тези договори успешно приключва ключова реформа по Плана за възстановяване и устойчивост, с което е предотвратена загуба на сериозни инвестиции за закупуване на нови влакове и локомотиви.

По думите му обаче остават две важни стъпки. Това е нов закон за обществения транспорт, чийто проект е приет от Министерския съвет и вече е внесен в парламента. „Очакваме също Министерството на електронното управление да одобри предоставеното от нас техническото задание за единния електронен билет“, каза още вицепремиерът.