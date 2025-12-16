Медия без
"Ивкони Експрес" поема 25% от жп превозите

За БДЖ остават около 75% от общите пътнически железопътни превози

Днес, 08:32
В бъдеще плановете са да се въведе електронен билет за влак.
Частният превозвач "Ивкони експрес" поема 25% от жп превозите в страната. Това съобщи вицепремиерът и транспортен министър в оставка Гроздан Караджов в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви.

През август кабинетът одобри провеждането на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт. Тя е част от реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост, където е записано, че следващите договори за жп превоз ще бъдат възложени чрез открита състезателна процедура. Миналият месец Караджов коментира, че са подадени пет оферти от двама оператори.  "БДЖ-Пътнически превози" предложи цена за субсидия за влаккилометър и по трите позиции в размер на 8.99 евро. Частният превозвач "Ивкони експрес" игра само за два от лотовете - Сверен и Южен, като предложи цена за субсидия на влаккилометър от 7.63 евро. 

По думите на Караджов с негово решение от вчера са определени избраните изпълнители за трите обособени позиции за пътнически железопътни превози, условно наречени западен, северен и южен превозвач. Северният и южният превозвач се присъждат на единствената друга фирма, кандидатствала за тях - "Ивкони Експрес", а "БДЖ-Пътнически превози" запазва западния лот. Това означава, че за БДЖ остават около 75% от общите пътнически железопътни превози, а 25 на сто се поемат от другия оператор. Договорите с изпълнителите влизат в сила на 13 декември 2026 г. и ще се сключат за срок от 12 г. Анализатори не очакват обжалване на процедурата.

"Целта на Европейската комисия и на мен като министър е насърчаването на по-голяма конкуренция в сектора. Либерализацията в пътническите железопътни превози със сигурност ще продължи", коментира Караджов и бъдещите реформи в сектора, акцентирайки върху новия закон за обществения транспорт. По думите му това е изцяло нов закон, изготвен от екипа на министерството, който предвижда създаването на национална транспортна схема. Целта е пътниците да могат да се придвижват от едно място до друго с удобни връзки между различните видове транспорт - железопътен, автобусен, авиационен, морски и други, като железопътният транспорт ще има приоритет. Караджов посочи още, че се предвижда въвеждането на електронен билет, който да се генерира и използва изцяло чрез мобилен телефон, без необходимост от хартиен носител.

Вчера правителството в оставка одобри допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта и съобщенията за "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в размер на 40 млн. лв. Средствата са възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена от дружеството до 30 септември 2026 г.

 

