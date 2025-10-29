Влакове прегазиха двама души във Варна и Благоевград

Влакове на БДЖ прегазиха тази сутрин двама души.

Тежък инцидент е станал малко след потеглянето на бързия влак Варна-София. Неправомерно пресичащ железопътната линия мъж, около спирка Тополи, е бил блъснат. Починал е на място. Все още се установява самоличността му, съобщи БНР. Бързият влак Варна – София, който по разписание потегля в 7.55, се движи с голямо закъснение. По информация на пътници във влака, той е спрял около 5 минути след потеглянето от Варна, след като е напуснал жп гарата.

Композицията е номер 2612. От БДЖ потвърждават за инцидента. Това е вторият тежък инцидент на жп линията Варна–София в рамките само на две седмици. Предишният случай включваше служител на БДЖ, който беше прегазен от частна товарна композиция при влизане в гара Мездра.

Мъж бе прегазен също тази сутрин от влака Петрич –София. Инцидентът е станал малко преди 8 часа в района на спирка Благоевград. По първоначалната информация машинистът е забелязал мъж, легнал на релсите и въпреки усилията, не е успял да спре.

Пътниците от влака се превозват с друга композицията.