Скъсан кабел на гара Мездра блокира влаковете в Северозапада

Проводникът е подпалил маневриращ локомотив, но пожарът е бил потушен

Днес, 14:00
Движението през гара Мездра е било възстановено с повече от час закъснение
Община Чирпан
Скъсан кабел подпали локомотив на гара Мездра и това наложи спиране за известно време на движението на влакове в Северозапада.

Инцидентът е станал малко преди обяд, когато при маневра на товарна композиция от 14 вагона се е скъсал проводник от контактната мрежа и е паднал върху дизеловия локомотив, който е пламнал. Машинистът е успял сам да загаси възникналия пожар, няма подстрадали. 

Електрозахранването в района на гарата е било незабавно изключено. Малко по-късно, при опит да бъде включено, локомотивът отново е пламнал. От ОДМВР-Враца са изпратили екипи на гарата в Мездра. 

Движението на влакове между София и Горна Оряховица, както и към Видин е било преустановено за повече от час. Впоследствие повредата по контактната мрежа е била отстранена.

С 66 минути обаче е бил забавен крайградският пътнически влак Мездра-Монтана, съобщи на сайта си БДЖ. Международният бърз влак №460 (Горна Оряховица 11:36 - Русе Разпределителна 14:22) също се движи с близо 70 минути закъснение след изчакване на връзка с друг влак в гара Горна Оряховица.

