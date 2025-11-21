Медия без
Влакът ще развива 160 км/ч между София и Пловдив

Въпреки това обаче пак няма да е възможно пътуването да е под един час

Днес, 17:17
Вицепремиерът Гроздан Караджов говори с военния министър Атанас Запрянов днес в пленарната зала.
БГНЕС
След ремонтите по жп линията между София и Пловдив влаковете ще могат да постигнат скорост от 160 км/ч, но дори тогава разстоянието няма да се взема за по-малко от един час, защото това не е възможно. Това обясни днес в рамките на парламентарния контрол вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. Железопътната линия София-Пловдив е с дължина 150 км, а максималната скорост, която е разрешена по това трасе, е 160 км/ч, но навлизането и излизането от гарите става при намалени скорости и това математически води до извода, че не е възможно това разстояние да бъде изминато за под един час, посочи Караджов.

В момента по това трасе се работи по над 70 съоръжения - мостове, виадукти, тунели, каза вицепремиерът. За част от тях срокът на завършване е до края на 2027 г., а за участъците Елин Пелин-Костенец и Костенец-Септември - краят на 2029 г. В тунел № 2 в участък Елин Пелин-Костенец е допусната фатална грешка в проектирането - тунелът е проектиран с леки крепежи и не издържа на строителството. През март, април, май, юни са направени детайлни изследвания, които са указали необходимостта от по-скъп крепеж и в тази връзка предстои отваряното на нова процедура, каза Караджов, уточнявайки, че това се налага, тъй като цената става по-висока и Законът за обществените поръчки не позволява министерството само да взема решение за такива разходи.

