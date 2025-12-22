Медия без
БДЖ пуска 6000 допълнителни места във влаковете за празниците

Купете си билети онлайн и възможно най-рано преди пътуването, съветват оттам

Днес, 20:01
Влаковете ще са с повече вагони по Коледа и Нова година.
Илияна Кирилова
Влаковете ще са с повече вагони по Коледа и Нова година.

От днес БДЖ осигурява над 6000 допълнителни места за пътуване за Коледа и Нова година. Влаковите композиции по основните направления в страната ще се движат с повече вагони.

"Традиционно националният железопътен превозвач добавя допълнителни вагони по дългите направления, основно София - Варна и София - Бургас", обясни пред БНР Анатоли Атанасов, директор по оперативната дейност в БДЖ "Пътнически превози".

"На два етапа ще се случат увеличенията, както предполагаме и пътуванията на пътниците - голяма част от тях ще тръгнат на 22-ри и 23-ти декември, по-малка част от тях ще се върнат евентуално на 27-ми и 28-ми. И другият пик на пътуванията ще е на 30-31 и връщането на 3-ти и 4-ти януари, когато предполагаме, че ще имаме най-значително увеличение на пътникопотока", посочи той.

Атанасов съветва пътуващите да закупят билетите си онлайн и възможно най-рано преди пътуването, тъй като в последния момент е трудно композициите да бъдат увеличени. "За да може ние да прогнозираме и в зависимост от техническото състояние на подвижния състав да реагираме. В последния момент много трудно стават нещата, тъй като веднъж имаме проблеми с технически изправни вагони по празниците и втори път - голяма част от гарите са ремонтират, примерно гара София. И е изключително трудно да увеличим състав на влак в последния момент. И днес включително ще се съберем и ще прегледаме продажбите и свободните места, които имаме, и евентуално да реагираме в утрешния ден там, където е възможно, с увеличаване на влаковете", каза Анатоли Атанасов от БДЖ.

Ключови думи:

влакове, БДЖ, новогодишни празници

