Държавата ще даде 1.4 млрд. евро за жп превози

Илияна Кирилова От 13 декември 2026 г. държавната БДЖ спира да бъде единственият превозвач на пътници по жп транспорта.

Държавата планира да плати 1.4 млрд. евро без ДДС за обществен жп превоз за следващите 12 години, като за услугата БДЖ вече ще се конкурира с частни оператори.

Това става ясно от публиквано във вестника на ЕС предварително уведомление на Министерството на транспорта за предстоящата обществена поръчка за избор на обществени превозвачи в железопътния транспорт, съобщава economic.bg. Официалният търг ще бъде пуснат на 1 септември.

Поръчката, която е разпределена в три лота, е общоевропейска, което означава, че освен държавната БДЖ и лицензираните български частни жп превозвачи – пловдивската ПИМК, старозагорската „Рейлимпекс“ и „Ивкони Експрес“ – ще могат да участват и международни компании.

Най-голяма субсидия от държавата ще получат участниците, които ще бъдат избрани да обслужват западен регион, където влизат най-рентабилните линии – тези от София към Варна и Бургас. Индикативната стойност на услугата е оценена на 980.6 млн. евро (1.92 млрд. лв.) без ДДС.

Срещу тази сума изпълнителят на договора за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт ще трябва да превозва пътници по всички железопътни линии в западен регион с експресни, бързи, пътнически, международни и нощни влакове при поемането от превозвача на задължение за превоз и тарифно задължение, включително и превоз на пътници, на които е предоставено право на безплатно или с намалени цени пътуване.

Поръчката за северен регион е на доста по-ниска прогнозна стойност – 229.5 млн. евро (449 млн. лв.) без ДДС. Срещу тези пари изпълнителят ще трябва да извършва жп превоз на пътници по всички железопътни линии в северен регион с бързи и пътнически влакове също със задължение за превоз на пътници, на които е предоставено право на безплатно или с намалени цени пътуване.

Третият лот в поръчката е с прогнозна стойност 186.3 млн. евро (364.3 млн. лв.) без ДДС. Ангажиментът на жп превозвача ще е да извършва превоз на пътници по всички железопътни линии в южен регион с бързи и пътнически влакове.

Избраните превозвачи ще могат не само да ползват собствен подвижен състав, но и да наемат от държавата, която ще им предостави и композиции за безвъзмездно ползване. Ще работят на максимална печалба от 5%, според публикувания през юни Проект на условия и ред за възлагане на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.