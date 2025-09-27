Медия без
Дърво падна върху влака от Варна за София и рани жена

Днес, 19:18
Пътници съобщават за силен гръм след падането на дървото (снимката е архивна).
Сега
Дърво падна върху локомотива на бързия влак от Варна за София, рани пътничка и потроши прозорците на един от вагоните, съобщи Нова телевизия
Това е станало при движение на бърз влак № 2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово.

Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, както и са счупени пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение, съобщиха от БДЖ.

Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са пренастанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.

 

