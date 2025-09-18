Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Депутати заподозряха разпродажба на БДЖ и пощите "на парче"

Опозицията обвини управляващите, че прекрояват закони в услуга на частни интереси

Днес, 06:10
Кирил Добрев обвини колегите си, че не четат законопроектите и се излагат, но така и не коментира възраженията им.
БГНЕС
Кирил Добрев обвини колегите си, че не четат законопроектите и се излагат, но така и не коментира възраженията им.

Тежка битка се разрази в парламента заради БДЖ. Поводът бяха промени в Закона за железопътния транспорт, които управляващите прокараха в четвъртък на второ четене и предизвикаха опозицията да ги обвини, че се готвят да разпродадат "на парче" държавните железници.

Принципно законът позволява железопътната инфраструктура да бъде отдавана на концесия. Сега  беше добавено, че концесионерите са управители на жп инфраструктурата. И отпада текстът, според който събирането на инфраструктурни такси, разработването на графици за движение на влаковете, управлението на жп трафика и приемането на заявки за получаване на жп капацитет са функции единствено на Национална компания "Железопътна инфраструктура". Добавя се и дълга разпоредба, според която управителят на жп инфраструктура може да възлага на други фирми изброените по-горе дейности. 

От опозицията разтълкуваха тези промени като опит да се прехвърлят печелившите елементи от държавните железници на частни фирми. "По този начин добрите превози, хубавите линии, които правят пари за държавата, ще минат в частници, а останалите линии, които са на загуби, ще се поддържат от държавата", посочи Христо Расташки от МЕЧ.

"Предаването на ключова инфраструктура на частни лица е абсолютно безумие. Няма съмнение, че хората, които ще я вземат, ще са част от мафиотския кръг, който в момента е представляван от голяма част от залата", включи се и Ивайло Чорбов от "Възраждане".

"БДЖ не може да бъдат отдавани на частници. Ако претендирате, че можете да управлявате, все нещо трябва да покажете, че можете да го управлявате", обърна се към управляващите Красимира Катинчарова от "Величие".

Те обаче не реагираха изобщо, а изгласуваха предложенията си.

 

За "Български пощи"

Същата сцена се разигра и малко по-късно, когато бяха одобрени промени на второ четене в Закона за пощенските услуги. Преправен беше текстът, според който универсалната пощенска услуга се предоставя от пощенски оператор, на който това е възложено със закон. Занапред правителството ще решава коя да е компанията. 

Беше добавено в закона, че компенсациите за несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се дават на пощенския оператор при спазване на приложимите правила за държавните помощи и съгласно акта за възлагане на услугата. Все пак е заложено, че "Български пощи" ще извършва универсалната услуга още 5 години, считано от 30 декември 2025 г.

"Кажете си направо, че Пеевски има някакъв частен оператор, на който чрез Министерския съвет да му се даде това право, и държавата да премахне тавана на несправедливата финансова помощ, за да му се дават и пари на този частен оператор", обърна се Расташки към Кирил Добрев от БСП-ОЛ, който оглавява парламентарната транспортна комисия.

Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че "законопроектът директно удря директно по "Български пощи", за да ги съсипе". А Красимира Катинчарова заяви, че пощите са "на тезгяха за ликвидация".

Тук Кирил Добрев реагира – колкото да обвини опозиционните депутати, че не разбират промените. "Малко съсредоточавайте бе! Това не ви е ТикТок студиото бе! Малко мислете какво говорите, излагате се пред хората! Видите ли микрофон, всички полудявате!", възкликна той от трибуната. Така и обаче не коментира нищо от възраженията на опонентите си.

"Гледайте голямата картинка! И не ми се обяснявайте за ТикТок! Вие също имате ТикТок канал! Айде довиждане!", не му остана длъжна Катинчарова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БДЖ, НКЖИ, Закон за железопътния транспорт, Български пощи

Още новини по темата

Скъсан кабел на гара Мездра блокира влаковете в Северозапада
17 Септ. 2025

"Български пощи" е пред колапс с над 120 млн. лв. дълг

15 Септ. 2025

До дни кабинетът обявява конкурси за частни жп превозвачи
20 Авг. 2025

НКЖИ боядиса в бяло 700 км жп релси срещу жегите
14 Авг. 2025

Над 3000 служители на пощите ще бъдат обучени за обмяната на парите
14 Авг. 2025

Държавата ще даде 1.4 млрд. евро за жп превози
11 Авг. 2025

Кражба на кабели и пожар объркаха разписанието на влаковете София-Бургас
04 Авг. 2025

БДЖ пуска 30-дневна предварителна продажба на билети за бързите влакове
25 Юли 2025

Трима души са арестувани за присвояване на 228 000 лв. от "Български пощи"
10 Юли 2025

Едва 4% от българите избират да пътуват с влак
05 Юли 2025

Гроздан Караджов предприема драстични мерки за проблемите във влаковете
04 Юли 2025

Запали се локомотивът на бързия влак Варна-София
01 Юли 2025

Монополът на БДЖ се удължава до декември 2026 г.
24 Юни 2025

Горящи храсти спряха международен влак
23 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар