Депутати заподозряха разпродажба на БДЖ и пощите "на парче"

БГНЕС Кирил Добрев обвини колегите си, че не четат законопроектите и се излагат, но така и не коментира възраженията им.

Тежка битка се разрази в парламента заради БДЖ. Поводът бяха промени в Закона за железопътния транспорт, които управляващите прокараха в четвъртък на второ четене и предизвикаха опозицията да ги обвини, че се готвят да разпродадат "на парче" държавните железници.

Принципно законът позволява железопътната инфраструктура да бъде отдавана на концесия. Сега беше добавено, че концесионерите са управители на жп инфраструктурата. И отпада текстът, според който събирането на инфраструктурни такси, разработването на графици за движение на влаковете, управлението на жп трафика и приемането на заявки за получаване на жп капацитет са функции единствено на Национална компания "Железопътна инфраструктура". Добавя се и дълга разпоредба, според която управителят на жп инфраструктура може да възлага на други фирми изброените по-горе дейности.

От опозицията разтълкуваха тези промени като опит да се прехвърлят печелившите елементи от държавните железници на частни фирми. "По този начин добрите превози, хубавите линии, които правят пари за държавата, ще минат в частници, а останалите линии, които са на загуби, ще се поддържат от държавата", посочи Христо Расташки от МЕЧ.

"Предаването на ключова инфраструктура на частни лица е абсолютно безумие. Няма съмнение, че хората, които ще я вземат, ще са част от мафиотския кръг, който в момента е представляван от голяма част от залата", включи се и Ивайло Чорбов от "Възраждане".

"БДЖ не може да бъдат отдавани на частници. Ако претендирате, че можете да управлявате, все нещо трябва да покажете, че можете да го управлявате", обърна се към управляващите Красимира Катинчарова от "Величие".

Те обаче не реагираха изобщо, а изгласуваха предложенията си.

За "Български пощи"

Същата сцена се разигра и малко по-късно, когато бяха одобрени промени на второ четене в Закона за пощенските услуги. Преправен беше текстът, според който универсалната пощенска услуга се предоставя от пощенски оператор, на който това е възложено със закон. Занапред правителството ще решава коя да е компанията.

Беше добавено в закона, че компенсациите за несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се дават на пощенския оператор при спазване на приложимите правила за държавните помощи и съгласно акта за възлагане на услугата. Все пак е заложено, че "Български пощи" ще извършва универсалната услуга още 5 години, считано от 30 декември 2025 г.

"Кажете си направо, че Пеевски има някакъв частен оператор, на който чрез Министерския съвет да му се даде това право, и държавата да премахне тавана на несправедливата финансова помощ, за да му се дават и пари на този частен оператор", обърна се Расташки към Кирил Добрев от БСП-ОЛ, който оглавява парламентарната транспортна комисия.

Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че "законопроектът директно удря директно по "Български пощи", за да ги съсипе". А Красимира Катинчарова заяви, че пощите са "на тезгяха за ликвидация".

Тук Кирил Добрев реагира – колкото да обвини опозиционните депутати, че не разбират промените. "Малко съсредоточавайте бе! Това не ви е ТикТок студиото бе! Малко мислете какво говорите, излагате се пред хората! Видите ли микрофон, всички полудявате!", възкликна той от трибуната. Така и обаче не коментира нищо от възраженията на опонентите си.

"Гледайте голямата картинка! И не ми се обяснявайте за ТикТок! Вие също имате ТикТок канал! Айде довиждане!", не му остана длъжна Катинчарова.