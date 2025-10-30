Медия без
Пазарът на частните куриерски фирми нарасна до 875 млн. лв.

Държавата дължи 90 млн. лв. на държавното дружество "Български пощи"

Днес, 19:47
Куриерските услуги отчитат оборот от 875 млн. лв. през 2024 г., което е годишен ръст от 14,5%.
Пазарът на частните куриерски фирми расте с близо 14% годишно, докато с почти същия процент пада делът на държавното дружество  "Български пощи".

Това стана ясно на заседание на транспортната комисия, която днес изслуша доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за пазара на пощенските услуги в страната. 

Като цяло пазарът на пощенски услуги в България се оценява на 937.4 млн. лв. през 2024 г., което е годишен ръст от 12.4%, отчете Кристина Хитрова, зам.-председател на Комисията за регулиране на съобщенията.  През миналата година пощенски услуги са предоставяли 86 оператора.

Пощенският пазар има два основни сегмента – универсалната пощенска услуга и неуниверсалната пощенска услуга. През 2024 г. т на универсалната пощенска услуга, възложена на „Български пощи“, е за скромните 28.5 млн. лв., което е с 12% по-малко от предната година. "Български пощи" има ангажимент да обслужва на достъпни цени всички потребители в страната дори и в най-отдалечените и труднодостъпни райони, т.нар. универсална пощенска услуга.

В същото време вторият тип пощенски услуги - неуниверсалните, доминират с приходи от 908 млн. лв. през 2024 г. Те включват пощенските парични преводи, куриерските услуги, пряката пощенска реклама и услугата „хибридна поща” (предаването на информация по електронен път и доставянето й на получателя като пощенска пратка).

Най-голям дял от тях имат куриерските услуги с приходи от 875 млн. лв. през 2024 г. и годишен ръст от 14,5%. "Трайно се наложиха предпочитанията на потребителите към този вид пощенски услуги заради бързината и по-голямата гъвкавост", коментира Кристина Хитрова. 

Освен че губи пазарен дял държавното дружество "Български пощи" търпи и загуби от предоставянето на универсалната пощенска услуга, за която има лиценз до 2030 г.

Близо 90 млн. лв. неизплатени компенсации дължи държавата на дружеството. За последните три години са натрупани 67 млн. лв. задължения, а тази година недофинансирането ще бъде 25-30 млн. лв., съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред депутатите от транспортната комисия.

Всяка година "загубите" на дружеството се изчисляват от независим одитор, но държавата хронично бави разплащането си с пощите.

Освен ангажимента да обслужва и най-отдалечените и труднодостъпни райони, държавното дружество е натоварено и със задачата да изплаща пенсиите на хората в малките населени места. За целта "Български пощи"  поддържа 3700 клона в страната, като разходите с всяка година растат, посочи министър Караджов.

куриерски услуги, куриерски фирми, Български пощи

