АПИ пуска нови 3 км от магистрала "Хемус"

Днес, 07:46
Новият участък ще бъде пуснат по обяд.
АПИ
Новият участък ще бъде пуснат по обяд.

Днес около 12:00 ч. се пуска движението по новия 3 км участък от АМ „Хемус“ от п. в. „Дерманци“ до етапната връзка с път ІІІ-307 Луковит-Угърчин при 103-ти км на автомагистралата за превозните средства до 12 тона, съобщи пътната агенция. С това завършва изграждането на участък 1. На 5 октомври беше пуснато движението в 10 км отсечка от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“.

В участък 1 има два пътни възела - „Боаза“ и „Дерманци“,чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона. Има още четири големи мостови съоръжения на р. Вит /при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км/. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение, като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по 5 греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-ви км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м.

По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-ви км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища. В  отсечката има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение. 

Продължават строителните работи  в участъци 2 и 3 от АМ „Хемус“, с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел „Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч.

Магистрала Хемус

