Над 3000 служители на пощите ще бъдат обучени за обмяната на парите

В 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места, ще се извършва обмяната на левове от 1 януари 2026 г.

„Български пощи“ са започнали обучения на служителите във връзка са обмяната на левовете в евро в пощенските станции в населени места, в които няма банкови клонове. Над 3000 служители ще бъдат обучени, те ще работят в 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените села, обяви Станимир Белинов, заместник-директор на "Български пощи".

Държавата отпусна допълнителна субсидия на дружеството от 9.5 млн. лв., за да се подготви и да осъществи процеса по обмяната на парите. През първите шест месеца на 2026 г. тази обмяна ще бъде безплатна и ще се извършва в населени места без банки, като:

суми до 1000 лв. – обмен на момента;

суми над 1000 лв. – със заявка, изпълнение за 3–5 работни дни;

в 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

На сайта на "Български пощи" са публикувани пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на валутата, включително и тези, в които ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

Вече са обучени 245 служители на "Български пощи", те се запознават с различните номинали и емисии на евробанкнотите и евромонетите. Обучението включва и разпознаване на фалшиви банкноти. Предстои снабдяване с детектори за фалшиви банкноти, както и банкнотоброячни и монетоброячни машини на всяка пощенска станция, в която ще се обменят пари.

"Подробно внимание обърнахме на различните типове фалшификати, както в евробанкнотите, така и в евромонетите. Разбира се, обърнахме внимание и на левовете, тъй като появата на фалшиви левове ще се засили максимално до края на годината", обясниха от дружеството.

"Ще имаме видеонаблюдение с висока резолюция, сигнално-охранителни системи. Работим с частни охранителни фирми и МВР, за да гарантираме спокойствието на хората", заяви наскоро пред БНТ изп. директор на "Български пощи" Цветилия Стоилкова.

От "Български пощи" предупреждават гражданите да не се доверяват на случайни лица, които им предлагат обмяна на левове. "Хората в селата да обменят пари в пощите. Това е сигурно място, парите идват от обслужващата банка, а не от съмнителни източници. Няма риск да получите фалшиви банкноти", обясни Стоилкова.

От дружеството вече работят и с кметските наместници. Предстои да се проведат срещи с населението, за да се разясни как да се предпазят от измами. Освен това "Български пощи" ще разпространи листовки, брошури и плакати с важна информация.

"Банкнотите в евро ще се зареждат от обслужващата ни банка, която работи с БНБ. По определени маршрути, с охранителна инкасо компания, ще се извършва зареждането и връщането на средствата", уточни Стоилкова.