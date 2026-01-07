Медия без
Асоциацията на банките е залята със сигнали за нарушения с еврото

Омбудсманът Велислава Делчева настоява организацията да предприеме спешни действия

Днес, 11:15
Омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Асоциацията на банките в България за сигналите за нередности в банковите клонове при обмяна на валута.
Омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова заради сигнали и появили се информации от граждани за проблеми при обмяната на банкноти и монети от левове в евро в търговските банки.

Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лева, ограничения за обмяна на суми, такси за броене на монети, липса на банкноти в евро и едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро.

Всички сигнали ще бъдат предадени на банковата асоциация, за да бъдат проверени.

„През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България кредитните институции обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лева на една трансакция кредитните институции обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни“, подчертава Велислава Делчева.

Омбудсманът напомня, че законът допуска въвеждане на такси за услугата по обмяна едва след изтичането на този шестмесечен срок, като всякакви допълнителни условия или ограничения, въведени извън законовата рамка, са незаконосъобразни и недопустими.

Делчева обръща внимание и на прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чиито изисквания трябва да се прилагат само и единствено в изрично предвидените от закона случаи.  Например подаване на декларация за произход на средства се изисква само за внасяне и обмен на суми над 10 000 лв., но клиенти се оплакват, че това им е изискано и за суми от 1000 лв.

С цел защита на правата и законните интереси на гражданите в процеса на преход от лев към евро, омбудсманът настоява Асоциацията на банките в България да предприеме спешни проверки и действия, да анализира възникналите проблеми и да изрази ясна позиция относно спазването на Закона за въвеждане на еврото от всички банки - членове на асоциацията.

