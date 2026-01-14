Кабинетът даде 25 млн. евро заем на пощите заради еврото

В пощенските станции в малките населени места без банкови клонове вече са обменени над 30 млн. лв.

Допълнителни 25 млн. евро отпусна днес правителството на "Български пощи", за да осигури обмяната на левове в евро в пощенските станции.

През ноември 2025 г. Министерски съвет осигури първите 25 млн. лева за първоначалното зареждане с евро на пощенските станции в населени места без банки.

И в двата случая парите се дават като оборотен кредит, който трябва да бъде възстановен до 30 септември 2026 г.

Интересът за обмяна в определените за тази цел над 2200 пощенски станции в страната е много голям, отчита правителството.

Само за първата седмица в мрежата на Български пощи са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за смяна на по-големи суми (между 1000 и 10 000 лв.) за още 26 млн. лева, които предстои да бъдат изплатени тези дни.

Разчетите на база на фактическите заявки над 1000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата, посочва МС.

Освен това днес МС одобри продажбата на два имота на "Български пощи", което цели да подобри финансовото състояние на държавното дружество.

Единият е в с. Рибарица, община Тетевен, който вече не се използва за дейността на дружеството. Община Тетевен е проявила интерес към покупка на имота за нуждите на детска градина. Продажбата ще се извърши на цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител.

"Български пощи" ще продадат също имот в Дряново, който не се използва, а в същото време поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Община Дряново е проявила интерес към покупка на имота. Продажбата ще се извърши на цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител.