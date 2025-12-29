Курсът лев-евро в чейндж бюрата стигна 2 лв.

Снимка БГНЕС Почти през целия декември пред чейндж бюрата в моловете и в страната се вият опашки от желаещи да сменят левове за евро въпреки неизгодния курс.

Три дни преди въвеждането на еврото, опашките пред чейндж бюрата в страната не секват. По различни причини хората бързат да обменят левове за евро, въпреки неизгодния курс. Масово обмяната се извършва за 1.99 лв. за едно евро, като на места дори достига 2 лева.

Само след няколко дни в офисите на банките и на "Български пощи" ще започне "безплатна" смяна на левовете в евро. Тя ще е по официалния курс 1.95583 лв. за евро и без никакви такси до 30 юни 2026 г. В Българска народна банка този обмен ще продължи без краен срок - т.е. дори след години притежателите на суми в левове ще може да ги сменят в офиса на централната банка в София по фиксирания курс и без такси.

ОПАШКИ И ПРЕД БАНКОВИТЕ ОФИСИ

В предпоследния работен ден на 2025 г. се извиха опашки и пред банковите офиси, и пред банкоматите. Проверка на "Сега" показа, че по-голяма част от посетителите на банковите клонове внасят левови суми, за да може те да бъдат превалутирани автоматично в евро на 1 януари.

Повечето банкови клонове в страната ще отворят врати чак на 5 януари, а от 31 декември до 3 януари масово няма да са достъпни мобилните и онлайн приложенията на банките заради пренастройването им в евро. Това също е причина потребителите да искат да посетят днес банковите гишета за последни нареждания на финансови операции.

Някои предпочитат да направят това през банкоматите. Още по обяд обаче много от АТМ-устройствата излязоха от строя. Депозитните банкомати, чрез които освен да се теглят пари, може и да се внасят суми за различни разплащания, се задръстиха. Това бе причина хората да се редят на опашки пред банковите гишета. Заради неработещи банкомати много потребители също се наредиха на касите в банковите салони, за да изтеглят левове в брой, необходими за последните дни на тази година и първите на 2026 г.