Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Курсът лев-евро в чейндж бюрата стигна 2 лв.

Опашки от чакащи за обмяна на валута се вият независимо от неизгодния курс

Днес, 14:18
Снимка БГНЕС Почти през целия декември пред чейндж бюрата в моловете и в страната се вият опашки от желаещи да сменят левове за евро въпреки неизгодния курс.
Снимка БГНЕС Почти през целия декември пред чейндж бюрата в моловете и в страната се вият опашки от желаещи да сменят левове за евро въпреки неизгодния курс.

Три дни преди въвеждането на еврото, опашките пред чейндж бюрата в страната не секват. По различни причини хората бързат да обменят левове за евро, въпреки неизгодния курс. Масово обмяната се извършва за 1.99 лв. за едно евро, като на места дори достига 2 лева.

Само след няколко дни в офисите на банките и на "Български пощи" ще започне "безплатна" смяна на левовете в евро. Тя ще е по официалния курс 1.95583 лв. за евро и без никакви такси до 30 юни 2026 г. В Българска народна банка този обмен ще продължи без краен срок - т.е. дори след години притежателите на суми в левове ще може да ги сменят в офиса на централната банка в София по фиксирания курс и без такси. 

ОПАШКИ И ПРЕД БАНКОВИТЕ ОФИСИ

В предпоследния работен ден на 2025 г. се извиха опашки и пред банковите офиси, и пред банкоматите. Проверка на "Сега" показа, че по-голяма част от посетителите на банковите клонове внасят левови суми, за да може те да бъдат превалутирани автоматично в евро на 1 януари.

Повечето банкови клонове в страната ще отворят врати чак на 5 януари, а от 31 декември до 3 януари масово няма да са достъпни мобилните и онлайн приложенията на банките заради  пренастройването им в евро. Това също е причина потребителите да искат да посетят днес банковите гишета за последни нареждания на финансови операции.

Някои предпочитат да направят това през банкоматите. Още по обяд обаче много от АТМ-устройствата излязоха от строя. Депозитните банкомати, чрез които освен да се теглят пари, може и да се внасят суми за различни разплащания, се задръстиха. Това бе причина хората да се редят на опашки пред банковите гишета. Заради неработещи банкомати много потребители също се наредиха на касите в банковите салони, за да изтеглят левове в брой, необходими за последните дни на тази година и първите на 2026 г. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въвеждане на еврото, обмяна на левове

Още новини по темата

Проблеми с рестото в магазините се очакват през януари
29 Дек. 2025

Плащането на битови сметки ще е затруднено от 29 декември до 5 януари
26 Дек. 2025

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро
19 Дек. 2025

Как, къде и докога ще обменяме левове в евро?
18 Дек. 2025

НАП глоби 9 търговци за надути цени
16 Дек. 2025

Трябват ли ни пари кеш на 1 януари 2026 г.?
11 Дек. 2025

Онлайн банкирането спира за няколко дни при въвеждането на еврото
11 Дек. 2025

Кой ще следи за злоупотреби след въвеждане на еврото в България?
04 Дек. 2025

Обменните бюра отчитат рекордно търсене на евро
03 Дек. 2025

Заради еврото ресторантьори заплашват да не работят в Новогодишната нощ
29 Окт. 2025

За 9 месеца са "изчезнали" над 61.6 милиона левови банкноти

20 Окт. 2025

КЗП хвана 13 магазина без етикети с двете валути
09 Окт. 2025

От днес КЗП и НАП започват да глобяват за необосновано вдигане на цените
08 Окт. 2025

Дребните търговци ще се снабдяват с евро 5 дни преди 1 януари
05 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?