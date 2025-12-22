От днес до Нова година плащането на винетки се ограничава

От 22 до 31 декември винетки няма да може да се плащат чрез банков превод онлайн, съобщава bgtoll.bg - сайтът на Националото тол управление (НТУ). Това важи и за плащания през bgtoll.bg и през мобилното приложение. Причината е, че се налага пренастройване на платежните системи за преминаване към евро.

Освен това от 21:00 ч. на 31 декември до 02:00 ч. на 1 януари абсолютно всички начини за закупуване на винетки ще бъдат недостъпни, включително плащане в брой. "Прекъсването е заради планирана техническа поддръжка и последващи проверки за нормално функциониране на системите", поясняват от НТУ.

И така, в следващите дни винетки ще могат да се плащат с банкова карта онлайн, на гише в брой или чрез терминали за самотаксуване. Тол управлението припомня, че в страната има 27 областни пътни управления с гишета за продажба и 464 терминала за самотаксуване. Винетки се предлагат и чрез партньорската мрежа на АПИ.

През целия януари 2026 г. Националното тол управление ще приема плащания в брой както в евро, така и в лева, като рестото ще се връща в евро. Двойното обозначение на цените ще продължи до 8 август 2026 г.

В помощ

За възникнали въпроси шофьорите могат да се свържат с „Комуникационния център“ на Националното тол управление на телефон 0700 10 876 (цената на разговора е според тарифния план) или на +359 700 10 876 за обаждания от други държави. Центърът работи всеки ден от 08:00 до 20:00 часа, като във връзка с планираните прекъсвания ще работи извънредно от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 08:00 ч. на 1 януари 2026 г.