Тол таксите се качват с 10% от 1 септември

При винетките няма промени, но компенсаторните такси ще се изчисляват по нов начин

Днес, 19:59

От 1 септември се актуализират таксите за тежките камиони и автобуси, напомня Националното тол управление (НТУ). Променят се и т.нар. компенсаторни такси - прилагани при по-леки нарушения. 

С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Първата актуализация бе направена от 1 април - тол таксите бяха повишени с 10%. От 1 септември корекцията също ще е с 10%, казват от НТУ и дават пример: "Ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили не се променят.

 

 

