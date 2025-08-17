Медия без
Тол системата вече засича липсата на предпазни колани

Само за месец са засечени над 1500 манипулирани регистрационни номера с цел неплащане на пътни такси

Днес, 12:19
Камерите на тол-системите вече пращат информация на МВР и за движение в аварийната лента.
Илияна Кирилова
От средата на юли в Националното тол управление (НТУ) стартира програма за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата, чиято цел е да повишат събираемостта на пътните такси и пътната безопасност.

В резултат на активната съвместна работа на аналитичната група за обработка на големи данни и сектор „Верификация на нарушенията" в НТУ успешно се противодейства на опитите за неплащане на пътни такси чрез манипулиране на регистрационния номер на превозното средство. За ефективността на предприетите мерки показателен е фактът, че само за периода 15 юли – 15 август са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби.

Наред с това е развит и усъвършенстван процесът за предоставяне на информация за МВР за  установени нарушения от тип „Движение в лентата за принудително спиране". Справката показва, че за последния месец са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението.

От 12 август тол системата предоставя на МВР и доказателствени записи за нов тип нарушение, установено от тол камерите – управление на автомобили без поставен предпазен колан. От момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този „феномен" съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя.

От НТУ подчертават, че всички тези нови възможности на тол системата са постигнати чрез активиране и надграждане на функционалности, налични още при пускането й в експлоатация, без допълнителни разходи от бюджета. Не става ясно обаче защо чак сега - четири години по-късно от пускането на тол-системата, въпросните функционалности са активирани.

Предстои въвеждане на нови функции и по контрола върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, съобщиха от НТУ. Друга новост ще бъде предоставянето на актуална информация на водачите за условията за пътуване  - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка - дали е суха, мокра, заледена или заснежена.

