Тол системата скандално поскъпва с още 160 млн. лева

МРРБ Тол системата е изградена на 100% и предадена на АПИ, обявиха през август 2019 г. Георги Терзийски, шеф на пътната агенция, и Олег Асенов, началник на тол управлението.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се кани да похарчи нова огромна сума за тол системата, която се утвърди като черна дупка за парите на българските данъкоплатци. В ход е обществена поръчка от особения вид "договаряне без предварително обявление“ - тоест изпълнителят е предизвестен, а стойността на поръчката е 127.5 млн. лв. без ДДС, откри икономическият сайт Еconomic.bg.

Потресаващото е, че това е пореден крупен транш за тол системата. През 2018 г. кабинетът "Борисов" възложи изграждането й на група дъщерни фирми на австрийската "Капш". Договорът бе на стойност 180 млн. лева. Премиерът Бойко Борисов обяви, че България ще се сдобие с най-модерната технология и че тол системата ще е "печатница за пари".

"Най-модерната" система стартира трудно след серия закъснения и засечки. А през 2021 г. изненадващо се оказа, че консорциумът "Капш Трафик Солюшънс“ има още работа за вършене. Пътната агенция му възложи нов договор за нови 5 години - за "Проактивен мониторинг и надграждане", за 140 млн. лева. Оправданията на АПИ граничеха бяха унизителни и нелепи - например че имало нужда от време, за да бъдат обучени български специалисти за работа с мрежата и софтуера.

Междувременно, за да може държавата сама да си управлява "печатницата за пари", бе създадена цяла нова мегаструктура - Национално тол управление.

През 2022 г. Сметната палата приключи и огласи одитен доклад, според който въпросият договор за "ъпгредйване" е за прокуратурата. През 2023 г. депутати от ПП-ДБ сезираха прокуратурата за незаконни харчове за тол системата. Последствия няма.

А ето че сега към "Капш" отива трета огромна сума - 127.5 млн. лв., за да продължи консорциумът да поддържа тол мрежата до края на 2030 г. Оправданието за този разход граничи с абсурд - АПИ посочва, че се налага, защото за петте години, откакто е въведена системата, все още не е в състояние да я управлява сама. Отделно са предвидени още 29,34 млн. лева за допълнителни дейности по "надграждане и интеграция".

През 2021 г. служебният зам.-министър на регионалното развитие Захари Христов обяви, че има излишно дублиране - със софтуерната поддръжка се занимават и „Капш“, и тол управлението, в което са назначени 40 ИТ специалисти със заплати около 5 хил. лева. От тол управлението казаха само, че заплатите на IT специалистите били не са 5000 лв., а 3600 лв.

В капан

От обясненията на АПИ за новата 5-годишна поръчка се разбира, че:

Ситуацията е патова за българската държава - "Капш" държи ключа към тол системата (изходния код) и има изключителни права върху ноу-хауто, а АПИ няма нито ключа, нито подготвени кадри.

Само "Капш" може да ъпгрейдва системата и други компании не могат да участват - заради фирмени и държавни тайни.

Алтернативата на мопонола на "Капш" е да си направим друга тол система, което би било скъпо и неразумно, излиза от "мотивите" на АПИ .

"Тол системата представлява „интегрирана, неделима система от край до край (end-to-end / E2E)“. Ето защо консорциумът, който я е изградил, притежава изключително право като притежател на интелектуалната собственост върху софтуера", посочва пътната агенция. И още: "Намесата на всяка друга фирма би довела до „неприемливи технически, финансови и операционни рискове“. Причината - изключителните права върху софтуера принадлежат на австрийската компания „Капш ТрафикКом АГ“, а АПИ, която плаща всичко, е само ползвател.

Конкуренция? Забравете

Решението на шефа на АПИ инж. Йордан Вълчев за "договаряне без обявление" е от 21 ноември. Срокът за подаване на оферта в състезанието с един кон е 1 декември. При липсата на конкуренция обществената поръчка е просто формалност, "отбиване на номера" - изначално е ясно кой печели. И цената естествено ще е възможно най-високата.

Още преди две години депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов, тогава министър на електронното управление, предупреди, че държавата от самото начало е дала на "Капш" монопол - заложено е консорциумът да е единствен, който може да поддържа тол системата.

Начело на тол управлението днес е проф. Олег Асенов - същият, който отговаряше за внедряването и експлоатацията на новата система за пътните такси и по времето на кабинета "Борисов".

Тол управлението е мегаадминистрация с огромен персонал, вкл. и ИТ специалисти. При толкова прекрасни софтуерни кадри да твърдиш, че нямаш капацитет да управяваш тол системата, е безотговорно и безобразно.

Големи дупки - големи бонуси

Тол системата е само част от мрачната действителност - фамозната АПИ продължава да твори скандали вместо хубави пътища. През агенцията минават милиарди левове, които потъват в дупки и ями от всякакъв характер.

През август стана ясно, че служители на пътната агенция на ръководни постове, вкл. и в тол управлението, са се наградили за добра работа с 2.274 млн. лева (премиите за високи трудови постижения са за 2024 и първата четвърт на 2025 г.).

Тогава от АПИ нарекоха изнесените данни "манипулативни". Бонусите били съвсем законни, а сумата била голяма, защото са обхванати Централната администрация на АПИ, областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление" - структури, в които работят над 2400 души. БНТ обяви обаче, че разполага с документ, според който получателите на бонуси не са 2400 души, а, само 174 началници (средно по 13 000 лв. на калпак).