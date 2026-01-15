АПИ тайно сключи нов договор с "Капш" за тол системата

Агенция "Пътна инфраструктура" е сключила тайно нов петгодишен договор с австрийския консорциум "Капш трафик солюшънс" за поддръжка на тол системата в България. Договорът е сключен на 19 декември и е влязъл в сила на 24 декември, но агенцията не е счела за необходимо за съобщи това. За сделката се разбра тази вечер от публикация на "Медиапул", след като договорът бе публикуван на 13 януари в регистъра на обществените поръчки.

Новата поръчка е възложена по договаряне без предварително уведомление. Тя е за 78,264 млн. евро с ДДС, което е 9% повишение на цените спрямо предишния договор. Предметът на договора е следгаранционно обслужване, дейности по мониторинг, поддръжка, осигуряване на непрекъснатост на работата на специализираното програмно осигуряване и интегрираната с него инфраструктура и надграждане при необходимост на функционалността на Електронната система за събиране на пътни такси в България.

Поръчката може да бъде изпълнена само от определен икономически оператор заради изключителни права, в т.ч. права върху интелектуална собственост, посочват от АПИ в обосновката си на избраната процедура. Както "Сега" е писал, ситуацията е патова за българската държава - "Капш" държи ключа към тол системата (изходния код) и има изключителни права върху ноу-хауто, а АПИ няма нито ключа, нито подготвени кадри. Още любопитни детайли от аргументацията на АПИ:

– след извършен анализ може да бъде направен изводът, че системата работи стабилно и че може да продължи да бъде оперирана със същото ниво на поддръжка;

– възложителят е планирал по отделно възлагане с открита процедура да бъде извършена за негова сметка подмяна на основна ИТ-инфраструктура на системата, поради което възниква необходимост и от възлагане на допълнителни услуги за миграцията на софтуера и конфигурациите на системата, което е "високо чувствителна и технически сложна услуга, която изисква разбиране в дълбочина", поради което не може да бъде извършена от "никое друго лице, освен от изпълнителя", без да се поемат неприемливи технически, финансови и операционни рискове.