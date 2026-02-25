Медия без
Регионалният министър уволни шефа на АПИ

Махнат е инж. Йордан Вълчев, а на негово място идва Стоян Николов

25 Февр. 2026Обновена
Регионалният министър Ангелина Бонева
Регионалният министър Ангелина Бонева

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.

Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.

До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет, съобщават от МРРБ. 

От МРРБ не дават никакви аргументи за смяната, но тя вероятно се дължи на финализираната в последния момент мегапоръчка за мантинели по републиканските пътища и анексирането на стари договори с аргумент инфлация. ОТ АПИ излъгаха в прав текст в отговор на въпроси на "Сега" на 10 февруари, твърдейки, че стари договори не са индексирани. На същата тази дата в профила на купувача са публикувани серия от крупни индексации. Поръчката за мантинелите пък бе финализирана буквално в последния момент, минути преди края на последния работен ден от кабинета в оставка на Росен Желязков. Поръчката възлиза на стотици милиони, като в момента тя е на етап обявено класиране. При класирането се стигна до концентрация на дейността в два основни консорциума, като останалите участници бяха отстранени. Днес служебният министър на финансите Георги Клисурски съобщи, че в МРРБ е разпореден одит на поръчката. 

Възможно е индексирането на договори да е станало в нарушение на заповед на бившия регионален министър Иван Иванов. В отговор на депутатски въпрос за индексация на инхаус договори на "Автомагистрали" Иванов на 18 февруари отговори, че такива индексации няма. Той обясни, че със заповед от 6 февруари е забранил всякакви индексации на договор без негово съгласие и без осигурен финансов ресурс в условия на отсъстващ бюджет. Индексациите на стари договори за пътно поддържане са предприети след заповедта на Иванов. Ако няма нарушение на заповедта, това би означавало, че Иванов е допуснал анексирането.

 

