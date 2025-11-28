Мегатърг за 1 млрд. лв. за мантинели е спрян заради жалба

Мегатъргът за изграждане на ограничителни системи по пътищата на България с близо 1 млрд. лв. прогнозна стойност е спрян. На 18 ноември процедурата е била стопирана заради подадена жалба от австрийско дружество срещу поставените изисквания към изпълнителите.

Това показва справка в профила на купувача на Агенция “Пътна инфраструктура”. Процедурата, която е на огромна стойност, предизвика интерес сред потенциални кандидати. Срещу нея обаче е постъпила и жалба - от австрийското дружество Фосталпин Кремс Финалтехник ГмбХ. Дружеството оспорва процедурата заради въведени детайлни технически изисквания, които според фирмата нарушават закона и ограничават конкуренцията.

“АПИ е въвел технически изисквания като специфични изисквания за профила на предпазните огради (двувълнови и тривълнови) и точни размери на тръбни ръкохватки (напр. Ф48), които са извън хармонизираните стандарти за продукти”, твърдят от австрийското дружество. “Тези изисквания не са част от стандарта БДС EN 1317 и технически не са релевантни. БДС EN 1317 е стандарт, основан на експлоатационни характеристики и не предписва конкретни геометрични форми или размери за такива компоненти като предпазни огради или парапети”, изтъква фирмата. Всичко това ограничава конкуренцията, допълва дружеството.

Жалбата още не е гледана по същество, но КЗК вече са произнесе по направено искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата. Именно заради искането процедурата временно е спряна. КЗК е отхвърлиха временната мярка на 20 ноември, но има възможност за обжалване. Не е ясно към момента дали такова е постъпило.

Както “Сега” писа, тази поръчка породи въпроси и заради допуснатото от АПИ раздуване на прогнозните цени в рамките на броени месеци. Допуснатите в нея максимални единични цени на различните системи мантинели се оказаха с над 20% спрямо нивата, считани от АПИ за пределни, само броени месеци по-рано по друга прекратена процедура. Това е една от причините очакваната цена за изпълнение да достигне невероятните 960 млн. лв. без ДДС.

В новата по-скъпа поръчка бяха завишени и финансовите изисквания към кандидатите. От тях се изисква 70 млн. лв. общ оборот за последните 3 години, от които минимум 50 млн. лв. в сферата на обществената поръчка. В прекратената предходна процедура за същата дейност от декември, 2024 г. изискваният минимален оборот за 3 г. бе 60 млн. лв., минимум 40 млн. от които натрупани в сферата на поръчката.