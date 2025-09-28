АПИ разреши да се кара в аварийните ленти в участъците с ремонт

В участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик. Това обявиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Агенцията апелира и шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Часове по-рано движението по магистрала "Тракия" при км 225 в посока София се осъществяваше временно в една лента. Причината за това стана запалил се ТИР, който за минути изгоря изцяло. Ограничаваше се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът се пренасочваше в изпреварващата лента.

Пътуващи по "Тракия" съобщава и за образувани тапи около Ихтиман и Пазарджик.

От АПИ предупредиха, че са възможни задръствания и тежък трафик през почивните дни специално по "Тракия", където от 23 септември насам текат едновременно три ремонта. Те ще продължат до края на ноември.