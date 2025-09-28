Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

АПИ разреши да се кара в аварийните ленти в участъците с ремонт

Целта е да се улесни пътуването по АМ "Тракия" и АМ "Хемус", обяви Агенцията

Днес, 15:31
Задръстванията по магистралите стават все по-големи
Снимка: Архив
Задръстванията по магистралите стават все по-големи

В участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик. Това обявиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Агенцията апелира и шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Часове по-рано движението по магистрала "Тракия" при км 225 в посока София се осъществяваше временно в една лента. Причината за това стана запалил се ТИР, който за минути изгоря изцяло. Ограничаваше се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът се пренасочваше в изпреварващата лента.

Пътуващи по "Тракия" съобщава и за образувани тапи около Ихтиман и Пазарджик.

От АПИ предупредиха, че са възможни задръствания и тежък трафик през почивните дни специално по "Тракия", където от 23 септември насам текат едновременно три ремонта. Те ще продължат до края на ноември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АПИ, автомагистрала Тракия, Автомагистрала "Хемус"

Още новини по темата

Ремонт на АМ "Тракия" задръсти пътя София-Бургас
26 Септ. 2025

Шефовете в АПИ са взели над 450 000 лв. бонуси за 3 месеца
26 Септ. 2025

Пътната агенция дава почти 1 млрд. лева за мантинели

24 Септ. 2025

Трите ремонта по АМ "Тракия" водят до големи задръствания
24 Септ. 2025

Започва двумесечен ремонт на три отсечки от АМ "Тракия"
23 Септ. 2025

Въвеждат се ограничения на движението по две магистрали
17 Септ. 2025

АМ “Хемус” и Видин-Ботевград вече са с 200 млн. лв. по-скъпи

17 Септ. 2025

За 6 месеца в АПИ са си раздали 4,7 млн. лв. премии
07 Септ. 2025

За 12 часа са засечени над 1500 нарушители с висока скорост
07 Септ. 2025

Как бяха заметени истината и възмездието за магистрала “Хемус”

03 Септ. 2025

В понеделник започва голям ремонт на пътя през Владая
14 Авг. 2025

Прокуратурата проверява бонусите за над 2.2 млн. лв. в АПИ
13 Авг. 2025

АПИ предупреди, че ще разчиства боклуци и храсти по "Хемус"

06 Авг. 2025

Движението по магистрала "Хемус" днес временно се променя
05 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар