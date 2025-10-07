Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

4 пъти днес ще затварят магистрала "Тракия"

Днес, 00:04
Фейсбук

По четири пъти на ден ще бъде спирано движението между 24-и и 33-и километър на автомагистрала „Тракия“ заради ремонтите и интензивния трафик.
Ограниченията се въвеждат до четвъртък в часовете 12, 14, 16 и 18 часа и ще продължават между 30 и 45 минути.

През това време в платното за София ще се пропуска единствено движението в обратна посока – от столицата към Пловдив. Целта е да се регулира трафикът и да се избегнат задръствания.

Мярката се налага заради ремонтните дейности в деветкилометров участък от трасето, където движението е прехвърлено изцяло в платното за София. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват временната организация на движението и пътните знаци.

Според анализа на трафика най-натоварен е участъкът между 11 и 19 часа, когато преминават над хиляда автомобила на час. Като алтернативни маршрути могат да се използват Подбалканският път София – Карлово и пътят Ихтиман – Самоков. При необходимост „Пътна полиция“ може да въведе допълнителни мерки за регулиране на движението.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомагистрала Тракия

Още новини по темата

АПИ разреши да се кара в аварийните ленти в участъците с ремонт
28 Септ. 2025

Ремонт на АМ "Тракия" задръсти пътя София-Бургас
26 Септ. 2025

Трите ремонта по АМ "Тракия" водят до големи задръствания
24 Септ. 2025

Започва двумесечен ремонт на три отсечки от АМ "Тракия"
23 Септ. 2025

Въвеждат се ограничения на движението по две магистрали
17 Септ. 2025

Верижна катастрофа затвори пътя към морето за часове
26 Юли 2025

Тежка катастрофа затвори "Тракия" край Карнобат
31 Окт. 2024

Катастрофа на два тира предизвика огромна тапа на АМ "Тракия"
02 Юли 2024

Протестиращи от пътна блокада бяха арестувани
07 Окт. 2023

Магистрала "Тракия" ще се сдобие с допълнителни платна
29 Юли 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар